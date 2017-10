Aerolinky chtějí více biopaliv. Zničíte deštné pralesy, varují ochránci

Sektor letecké dopravy je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí skleníkových plynů na světě. Jen za loňský rok jeho produkce vzrostla o osm procent, uvádí zpráva Evropské komise. Do roku 2050 se očekává až čtyřnásobný nárůst produkce oxidu uhličitého z letecké dopravy.

Dopravci se proto i pod tlakem mezinárodních směrnic rozhodli svou uhlíkovou stopu zmírnit. Jejich plány musí schválit vedení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která v těchto dnech zasedá v Mexiku (kompletní plán ICAO si můžete přečíst zde).

Plán počítá s nahrazením části současného paliva, kterým je nejčastěji letecký petrolej a letecký benzín, takzvanými biopalivy. Dopravci plánují, že budou do roku 2025 využívat ročně až pět milionů tun, do roku 2025 pak 285 milionů tun, tedy více než polovinu celkové roční spotřeby leteckého paliva, píše The Guardian. Takové plány by zvedly roční světovou produkci biopaliv třikrát oproti současnému stavu.

To se však nelíbí ochráncům životního prostředí. Nejvyužívanějším biopalivem by byly zřejmě takzvané hydrogenizované rostlinné oleje. Vzrostla by zejména poptávka po palmovém oleji. Jeho produkce je však závislá na odlesňování, kterým trpí hlavně Indonésie a Brazílie.

„Využívání palmového oleje na výrobu leteckého paliva zničí světové deštné pralesy, které jsou domovem domorodých kmenů i ohrožených druhů rostlin a živočichů. Apelujeme na ICAO, aby plán na využívání biopaliv neschválila,“ sdělil Klaus Schenk z organizace Rainforest Rescue, která se zabývá ochranou deštných pralesů.

Gigantické odlesněné plochy pro produkci biopaliv

V plánech dopravců se přesně neuvádí, jak rozsáhlou plochu deštných pralesů by bylo potřeba odstranit pro vyprodukování dostatečného množství biopaliva. Odhady organizace Biofuelwatch, které vycházejí ze statistik Malajské rady pro palmový olej a společnosti Total, uvádějí 82,3 milionu hektarů půdy, pokud by byl zdrojem biopaliva výhradně palmový olej. Pro srovnání – jedná se přibližně o devítinásobek rozlohy České republiky.

„Většina biopaliv je pro klima planety Země horší, než standardní letecké palivo. Kvalita by v tomto ohledu měla být vždy na prvním místě před kvantitou. Zkušenosti z Evropy ukazuji, že biopaliva přiživují export palmového oleje, jehož celkové emise jsou větší, než u fosilních paliv,“ uvedl mluvčí Evropské federace pro dopravu a životní prostředí Carlos Calvo Ambel.

Proti plánům leteckých dopravců se už postavilo na sto charitativní organizací a spolků pro ochranu životního prostředí (seznam signatářů najdete zde). Petici proti návrhu podepsaly na internetu desetitisíce lidí. Přímo na konferenci ICAO se za návrh postavila Indonésie a Brazílie, tedy státy, které by z produkce surovin pro biopaliva sice ekonomicky těžily, ale utrpělo by jejich životní prostředí.