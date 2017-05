Napálili nás, rozčiluje se Bílý dům na Rusy za únik fotek z Oválné pracovny

Vyšetřování možného ovlivnění výsledků voleb ze strany ruských představitelů je stále v plném proudu. Spekuluje se, zda má FBI v hledáčku i samotného prezidenta, protože to úřad nikdy oficiálně nevyvrátil. Do toho všeho Trump v úterý vyhodil šéfa FBI Jamese Comeyho, který byl vyšetřováním pověřený, čímž spekulace jen přiživil (psali jsme o tom zde).

Trump přitom sám potvrdil, že načasování návštěvy ruského šéfa diplomacie ve Washingtonu se nezdálo ani ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Trumpovi prý volal, aby se ujistil, že se s ministrem Lavrovem sejde. „Měl jsem snad říct, že se s ním nesejdu? Řekl jsem, že ho přijmu,“ odpověděl Trump v pořadu NBC News.

Na schůzku v Oválné pracovně však nevpustil žádné americké novináře a Bílý dům nezveřejnil žádné fotky. Problém však nastal poté, když si Rusové přivedli svoje vlastní fotografy ze státní agentury TASS a fotky následně zveřejnili na internetu. Snímky se obratem rozšířily i do amerických médií.

Na fotkách se šéf Bílého domu vítá s Lavrovem nebo si srdečně potřásá rukou s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Druhý jmenovaný je přitom od jisté doby ve Washingtonu persona non grata.



Když vyšlo najevo, že se velvyslanec Kisljak ještě před volbami stýkal s Trumpovým bezpečnostním poradcem Michaelem Flynnem, stálo to Flynna místo. Problémy vysvětlit schůzky s Kisljakem měl i ministr spravedlnosti Jeff Sessions.



Fakt, že nyní Američané viděli ve zprávách a na internetu, jak se s Kisljakem a Lavrovem jejich prezident se zjevným potěšením druží, Bílý dům rozčílilo. „Napálili nás. Tohle je problém s Rusy - oni lžou,“ řekl CNN nejmenovaný zdroj z Bílého domu.

Jen díky ruské státní agentuře se však Američané dozvěděli, v jak dobré náladě setkání probíhalo. List The New York Times se však nad ironií celé situace pozastavoval. Ve čtvrtek napsal, že ačkoliv se setkání „událo v centru americké moci, byla to ruská agentura, kdo měl fotky“.