Syrští záchranáři z Bílých přileb dostali víza do USA. Neví, zda platí

„Víza jsme dostali včera (pátek), ale nejsme si jistí, zda tam můžeme jet, nebo ne,“ řekl agentuře APF v sobotu Raíd Sálih, šéf syrských Bílých přileb.

Komplikace se vstupem do USA vyvstaly poté, co americký prezident Donald Trump minulý měsíc vydal výnos, jímž dočasně zakázal vstup občanům sedmi muslimských zemí, včetně Sýrie. Platnost výnosu ale posléze pozastavil federální soud. Trump poté oznámil, že se chystá vydat nový migrační dekret.

Snímek britského režiséra Orlanda von Einsiedela The White Helmets (Bílé přilby) byl na americkou cenu Oscar nominován v kategorii krátkometrážní dokument. Jeho hlavními protagonisty jsou záchranáři ze skupiny, která vznikla v roce 2013 a jejími členy bylo na 3 000 dobrovolníků. Mnozí z nich ale už nežijí.

„Ten film už je pro nás historií. Ale doufáme, že Oscara dostaneme, protože by to Bílým přilbám dalo morální podporu. Ukázalo by se tak, že jejich oběti nebyly zbytečné,“ uvedl Sálih, jehož by do USA měl doprovodit kolega z Bílých přileb Chálid Chatíb. Právě ten natočil většinu záběrů z filmu.

Sálih také řekl, že by na slavnostním večeru 26. února rád připomněl utrpení lidí v Sýrii. Touto blízkovýchodní zemí už šest let zmítá občanská válka, v níž bojují i různé extremistické skupiny, včetně organizace Islámský stát (IS). Válka si vyžádala už přes 310 000 obětí a více než polovina tamní populace musela opustit své domovy, z toho asi pět milionů uprchlo za hranice země.