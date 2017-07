Skenování obličejů i značek. Na bezpečnost letišť má jít půl miliardy

Podle Práva je příčinou snah o posílení bezpečnosti podezření, že někteří teroristé prošli ještě předtím, než zaútočili, pražským Letištěm Václava Havla. To je sice nejlépe monitorovaným mezinárodním letištěm v zemi, přesto by i jeho bezpečnost měla stoupnout.

Jen v příštím roce má být podle deníku pro ruzyňské letiště pořízeno 145 kamer napojených na systém rozpoznávaní obličeje. Zachycené tváře porovnává s databází hledaných nebo zájmových osob. Nově mají být kamery tohoto typu umístěné i v místech, kam se cestující bez letenky nedostane.

Kromě zvýšené ochrany pražského letiště chce ministr vnitra posílit také bezpečnost dalších mezinárodních letišť, tedy Brna, Ostravy, Pardubic a Karlových Varů. Ty zatím nejsou vybavené moderním elektronickým a monitorovacím systémem, jak uvedlo Právo. V budoucnu by se to mělo změnit, a navíc by všech pět letištních systémů mělo být propojeno.

Celkem má být na ochranu mezinárodních letišť vynaloženo 483 milionů jen v první etapě. „Jedná se o soubor technologických kroků, které umožní bezpečnostním složkám větší přehled o pohybu případných hledaných či podezřelých osob a automobilů na letištích a v jejich okolí,“ citoval deník mluvčího BIS Ladislava Štichu.

Z peněz, které mají jít na bezpečnost na letištích, má jít nejvyšší částka přímo ministerstvu vnitra, a to přes 398 milionů korun. Dalších 45 milionů je určeno pro BIS a 10 milionů korun pro ministerstvo financí, pod které spadá celní správa.

