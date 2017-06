Umí se rozhodovat sám, řekl soud o milionáři, který žil jako bezdomovec

11:40 , aktualizováno 11:40

Výhra desítek milionů korun změnila Františkovi Václavkovi život. Muž s lehkou mentální retardací žil dříve v Praze bez trvalého přístřeší. Poté, co se mu podařilo dostat k vyhraným penězům, objevily se pochybnosti, zda by člověk jako on neměl mít omezenou svéprávnost. Soud to ale v pondělí odmítl s tím, že Václavek je schopen postarat se o své záležitosti sám.