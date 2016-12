Hitler prodává. Berlín láká turisty do jeho pracovny i repliky bunkru

Většina míst připomínajících nacistickou vládu už byla v Německu dávno zničena. To však nezabránilo soukromé firmě Historiale, aby jedno ze známých míst - vůdcův bunkr, znovu nepřipomněla. Místo, kde vůdce Třetí říše spáchal v roce 1945 sebevraždu, částečně zrekonstruovala v samotném srdci Berlína. Své fanoušky si výstava, která je otevřená od podzimu, našla. Jak píše list The New York Times důvod je jasný: Hitler prodává.

Bunkr provozuje organizace Historiale stejně jako muzeum Berlin story, které svou stálou expozicí mapuje historii hlavního města. Podle předsedy Historiale Wielanda Giebela je účelem bunkru ukázat návštěvníkům historii města.

Jak se uvádí na oficiálních stránkách, výstava je v původním bunkru z druhé světové války, který na pěti patrech pojme až 12 tisíc lidí. Pevnost vznikla kvůli ochraně před nálety v roce 1942, kdy sloužila cestujícím a zaměstnancům nádraží.

V jeho centru je pak model model vůdcova bunkru i replika Hitlerovy podzemní pracovny v původní velikosti. Na místě, kde se Hitler 30. dubna 1945 zabil, mohou návštěvníci vidět jeho stůl či hodiny. Devadesátiminutová podívaná je vyjde na 12,5 eura, tedy asi 338 korun.

Nový počin Historiale se však nelíbí historikům i nedalekému centru Topografie Teroru. „Vysvětlujeme historii, dokumetujeme ji, a držíme se faktů. Proto nepodporujeme podobné produkce. Nejdeme po senzacích,“ uvedl mluvčí centra Kay-Uwe von Damaros agentuře DPA. Do centra je vstup zdarma a expozici podle Damarose ročně navštíví zhruba 1,3 milionu lidí.

Druhé z pěti pater Anhaltského bunkru:

VIDEO: Druhé podzemní patro zpřístupněného veřejnosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spor o Hitlerův rodný dům

Oproti tomu sousední Rakousko chce vymazat veškeré připomínky toho, že s ním byl nacistický vůdce v historii jakkoliv spjatý. Jedná se především o město Braunau am Inn, kde se Hitler v roce 1889 narodil.

Ačkoliv ve městě ležícím asi 124 kilometrů západně od Mnichova neučinil Hitler žádné zásadní rozhodnutí, stigma nacistického vůdce si nese i tak. „Braunau je symbol. Je to místo, kde ďábel vstoupil na svět,“ uvedl historik z Innsbrucku Andreas Maislinger. Hitlerův rodný dům tak chce rakouská vláda zničit nebo důkladně přestavět, aby se z něj nemohlo stát poutní místo pro neonacisty.

Problémem však byla majitelka, která nechtěla dům prodat. Vláda si ho tak dlouhé roky pronajímala a nyní se dostala blízko k tomu, aby měla dům konečně ve svých rukách. Majitelce domu by měla připadnout zatím nespecifikovaná odměna.