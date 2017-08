Lidovci nepůjdou do vlády s Babišem, když bude mít problém s policií

„Já můžu vyloučit za sebe, že bych byl ochoten a prosazoval to, abychom šli do koalice, kde bude jeden z těch členů vlády mít problémy s orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl Bělobrádek, když odpovídal na otázky v živém vysílání KDU-ČSL.

Aniž Babiše přímo jmenoval, je zřejmé, že jeho slova mířila právě na šéfa ANO, jehož vydání k trestnímu stíhání ve středu Sněmovně doporučil její mandátový a imunitní výbor. Imunity doporučil zbavit i šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka (více o jednání výboru zde).

Možnost jít do vlády s Babišem již dříve vyloučili šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, ODS Petr Fiala i volební lídr STAN Jan Farský. Babišovi se tak v případě úspěchu ve volbách zužuje prostor pro formování vlády, pokud se mu nepodaří zbavit se problémů s policií.

Bělobrádek ovšem nevyloučil přímo koalici s ANO, v níž ostatně jeho strana ještě spolu se sociálními demokraty je. „Nechceme jít s žádnou extrémistickou radikální stranou do koalice, rozhodně nechceme být v koalici, ve které nebudeme hrát důstojnou roli a nebudeme moci prosazovat svůj program,“ řekl také Bělobrádek. ODS si oproti lidovcům navíc vytkla podmínku pro účast ve vládě úplné zrušení elektronické evidence tržeb (více o podmínkách ODS zde).

Bělobrádek se omluvil blogerce za kruté vyjádření o jejím psovi

V pořadu, který lidovci vysílali na sociálních sítích, ale došlo i na jiná, poněkud méně vážná témata než vysokou politiku. Bělobrádek se omlouval blogerce Lucii Sulovské za poměrně kruté vyjádření, když glosoval na Facebooku smrt jejího psa Alfa.

Čím vyvolal bouři na sociálních sítích? Ke smrti psa Alfa napsal: „Neumřel. Umírají pouze lidé. Zvířata uhynou, pojdou, chcípnou (u nich to nemá vulgární podtext), padnou, zhasnou, jsou zabita, poražena... Dávat zvířatům lidské vlastnosti a používat u nich lidské výrazy (umírat, jídlo, jíst, kakat atd.) je modernistické, levicové a liberální a hodí se k městské eko-etno-bio vychrtlině s korálky na krku, náušnicemi v nose, pupku a obočí, s plandající sukní a pijící čaje z misky.“ Ihned to vyvolalo nevoli obrovského množství lidí – od ochránců zvířat až po Bělobrádkovu politickou konkurenci.

Šéf lidovců vzal proto zpátečku. „Já jsem se jí omluvil, že byla vlastně i terčem mnoha nevybíravých útoků. To určitě nebylo mým cílem,“ řekl ve čtvrtek předseda lidovců. „Byl to skutečně nepovedený žert,“ dodal. Řekl, že byl vychován veterinářem a zemědělskou inženýrkou, že zvířata hynou a neumírají, že umírají pouze lidé. „Také jsem utrácel pejsky po domácnostech chovatelů a neříkal jsem, že umře, ale že odejde, usne,“ prohlásil Bělobrádek. Zvířata si podle něj zaslouží úctu, ale nemá se to podle Bělobrádka přehánět. „Jsem rád, že přijala moji omluvu,“ uvedl. Sulovská to potvrdila.