Bělobrádek v knize píše, jak je všechny Babiš poslal „do pi*e“

„Jednou nám řekl: ‚Choďte všeci do pi*e! Klidně si to tady kluci můžete dělat sami!‘ Což byla výhrůžka koncem koalice. Odpověděl jsem mu, že i to je jedna z možných variant. Trochu se zarazil,“ píše Bělobrádek v knížce, kterou ve čtvrtek představil a pokřtil v pražské Kavárně, co hledá jméno.

„Také nejdu občas k vulgarismu daleko. Ale ne na jednání vlády, koaliční rady nebo s předsedy koaličních stran a klubů. Slova jako ojeb*t nebo pič*s na taková jednání myslím nepatří. Když pošlete slovensky do dámských pohlavních orgánů kolegy z vlády a Sněmovny, nemůžete se divit, že to úplně neocení,“ napsal lídr křesťanských demokratů. A dodává, že až jednou vydá hlášky Andreje Babiš, bude to podle něj bestseller, ale pouze pro dospělé.

Sobotka podle něj není suchar, ale neshodnou se v pohledu na rodinu, daně, na zásahy státu do ekonomiky i života. „Je smůla, že není více společenský. Přestože jsem se to snažil iniciovat, nekonala se neformální setkání vlády. Popít, popovídat, zazpívat, to by, myslím, atmosféře pomohlo,“ míní předseda KDU-ČSL. „I on umí vybouchnout, když neurvalost převáží všechny myslitelné hranice, ale to je výjimka,“ popisuje Sobotku Bělobrádek. Oceňuje na něm schopnost kompromisu.



V knize, kterou budou lidovci rozdávat zdarma ve volební kampani, se šéf lidovců věnuje i odchodu stranického křídla Miroslava Kalouska z KDU-ČSL a tomu, jak vznikla konkurenční TOP 09. Bývalý šéf této strany Karel Schwarzenberg mu podle Bělobrádka pomáhal proto, že si chtěl udržet pozici ministra zahraničí.



Bělobrádkovu knihu pokřtili s šéfem lidovců bývalý premiér a později předseda Senátu Petr Pithart, někdejší europoslankyně Zuzana Roithová a spisovatel Jiří Padevět. Křtu se zúčastnil i expremiér Mirek Topolánek, jehož bývalí spolupracovníci Martin Schmarcz a Gabriela Kloudová teď pracují pro lidoveckého vicepremiéra.

V knížce Na život! se Bělobrádek nevěnuje jen politice, ale i svému soukromí a tomu, jak se potýká s nevyléčitelným autoimunitním onemocněním, roztroušenou sklerózou. „Spousta zdravých je nešťastných, protože nemají dobré mezilidské vztahy, a mnoho nemocných může prožít krásný a hodnotný život. Líbí se mi židovský přípitek „Na život!“. Je širší a nevyčleňuje nemocné ze společnosti. Ta kulturní fascinace zdravím, krásou, úspěšností podle mě vyjadřuje vnitřní vyprázdnění a vlastně i slabost současné společnosti,“ napsal také vicepremiér a předseda KDU-ČSL.