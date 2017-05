Bělobrádek obhájil post šéfa strany, Čunek to zkusil, ale neohrozil ho

„„Jsem rád, aspoň to nebude taková nuda. Soustředím se sám na sebe a chci delegáty přesvědčit, že budu lepší předseda,“ bagatelizoval Čunkovu kandidaturu v rozhovoru pro iDNES.cz Bělobrádek. Byl ve velmi dobré náladě poté, co v tajné volbě 228 z 279 delegátů kývlo na koalici s Gazdíkovými Starosty a nezávislými. Vicepremiér tvrdil, že ho to nepřekvapilo. „Ani ne, já jsem jich měl tak 70 procent podplacených,“ žertoval.

A výsledek volby šéfa strany prokázal, že Bělobrádkovo sebevědomí bylo opodstatněné. Sjezd pokračoval volbou prvního místopředsedy, v obhájil svou pozici ministr zemědělství Marian Jurečka. Proti němu kandidoval předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a šéf brněnských lidovců Jiří Mihola.

Vždycky je dobře, když je víc kandidátů, říká Čunek

Zlínský hejtman se prý rozhodl kandidoval až večer před sjezdem. „Myslím, že je vždycky dobře, aby bylo více kandidátů,“ řekl Čunek. Kandidaturou chtěl prý motivovat spolustraníky, protože když se podle něj dějí pouze očekávané věci. Je to podle něj demotivující.

„Já jsem si v životě vždycky věřil, ale můj život nestojí na tom, jestli budu mít nějakou funkci,“ uvedl. Zatímco Bělobrádek před volbou hovořil k delegátům jen velmi krátce, Čunek více než půl hodiny hovořil o tom, že si neuvědomujeme, že vymíráme a hájil i to, aby mladí muži opět chodili na vojnu.

Kritizoval předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska, který podle něj přišel na sjezd KDU-ČSL jen proto, aby si rýpnul do své bývalé strany. „Opět chtěl do televizních obrazovek říct: Lidovci jsou hadi, půjdou s každým. On si tady udělal svůj předvolební šťouch.“

Čunek již v minulosti předsedou KDU-ČSL byl, a to právě po Kalouskovi, který se skupinou svých přívrženců opustil v roce 2009 křesťanské demokraty a s pomocí Karla Schwarzenberga založil TOP 09.