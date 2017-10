Probojují se Piráti poprvé do Sněmovny? Hostem Rozstřelu bude Bartoš

9:25 , aktualizováno 9:25

Česká pirátská strana má podle některých předvolebních průzkumů reálnou šanci dostat se poprvé do Sněmovny. S jakými prioritami jde do voleb a co by případně chtěla v dolní komoře parlamentu prosazovat? I na to bude odpovídat předseda Pirátů a lídr jejich středočeské kandidátky Ivan Bartoš. Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz bude v pondělí od 12:30.