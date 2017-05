Odmítáme praktiky Barnevernu, protestovali lidé před norskou ambasádou

Před budovou ambasády se u velkoplošné obrazovky sešla přibližně padesátka lidi s transparenty „Vraťte české děti české matce“ nebo „Children belong to the family“ (Děti patří do rodiny). Svou podporu sem přišlo vyjádřit i několik Norů, kterým Barnevern odebral děti a kteří ve své zemi upozorňují na pochybení tamní sociální služby.

„Protestujeme proti snahám zavádět protirodinný systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR. U nás za vydatné finanční podpory norských fondů. Zákon podle norského vzoru u nás již platí. Máme placené pěstouny. Česká sociálka řešila v roce 2016 šestkrát více případů zneužívaných, zanedbávaných a týraných dětí než v roce 2006. Děti nekončí osvojené v rodinách, ale u přechodných placených pěstounů,“ stojí v popisu akce na Facebooku.

Nejznámějším případem odebrání dětí v Norsku je kauza Evy Michalákové a jejích synů Denise a Davida.

„Nejde souhlasit s tím, jak se k nim zachovala norská justice a Barnevern,“ prohlásil před shromážděnými lidmi dědeček chlapců Pavelka. „U posledního soudu byla Evě odebrána rodičovská práva. Ničím se ale neprovinila. Případ se dostane k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku,“ připomněl vývoj kauzy z května loňského roku. Sám Pavelka se v Norsku domáhá práva vídat své dva vnuky (více zde). Barnevern by se měl k jeho žádosti vyjádřit během několika měsíců.

Případem se tehdy zabýval okresní soud v norském Hokksundu, kde se matka odvolávala proti rozhodnutí krajské komise, která ji v roce 2015 zbavila rodičovských práv k oběma synům a mladšího poslala k adopci. Justice ale námitkám nevyhověla, zamítla pouze adopci (více jsme psali zde).



Denis a David Michalákovi se narodili v Norsku v letech 2005 a 2008. Jejich rodiče i oni mají české občanství. Letos uplynulo šest let od jejich odebrání. Úředníci přišli pro chlapce v květnu 2011 kvůli podezření na násilí v rodině a pohlavní zneužívání. Žádné obvinění se nepotvrdilo a policejní vyšetřovatelé dokonce vypovídali ve prospěch Michalákové. Chlapci i přesto zůstali rozděleni ve dvou pěstounských rodinách. Mladšího syna viděla matka naposledy v srpnu 2015, staršího před více než třemi lety. Chlapec podle norských úřadů o setkání nestojí.

Michaláková během uplynulého víkendu připomněla narozeniny staršího syna: „Dnes 13. 5. 2017 slaví můj drahý syn Denísek 12. narozeniny. Znovu bez možnosti, abychom je mohli oslavit společně i s bratříčkem Davídkem.“

V minulém roce se do médií dostal také případ česko-norského páru, kterému úřady odebraly tehdy devítiměsíšní holčičku s genetickým onemocněním ledvin. Její vrácení nakonec nařídil soud po přezkoumání postupů Barnevernu. Ukázalo se, že úředníci proti rodině využívali falešné argumenty (více jsme psali zde).