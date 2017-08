Hlavní podezřelý: sedmnáctiletý Maročan, který toužil zabíjet „bezvěrce“

Podle listu La Vanguardia je Oukabir ve Španělsku registrován jako marocký občan od roku 2005 a dosud neměl problémy s policií. Před dvěma lety na internetu na otázku, co by dělal v roli všemocného panovníka, napsal, že by „zabíjel bezvěrce a nechal jen muslimy, kteří se drží víry“.



Policie vyslýchala jeho osmadvacetiletého bratra Drisse Oukabira, který se podle policejních zdrojů deníku sám přihlásil na služebně ve městě Ripoll poté, co začaly po internetu kolovat jeho fotografie jako portrét možného pachatele útoku.

Policistům však údajně řekl, že jeho doklady, které se našly v dodávce, pod jejímiž koly zemřelo 13 lidí, mu ukradl právě mladší bratr, který zmizel.

Většina španělských médií uvádí jako věk mladšího Oukabira 17 let s tím, že osmnácté narozeniny bude mít v průběhu srpna, podle některých zdrojů už mu 18 bylo.

Podle některých médií není vyloučeno, že Moussa Oukabir byl mezi pěti útočníky, které při pokusu o atentát podobný tomu barcelonskému zastřelila v noci na pátek policie ve městě Cambrils vzdáleném od katalánské metropole 120 kilometrů.

Mezi zatčenými jsou tři Maročané a jeden Španěl

Katalánský ministr vnitra Joaquim Form řekl, že mezi oběma atentáty provedenými stejným způsobem existuje spojitost. V Cambrils jediný policista postřílel pět mužů, kteří najížděli do chodců, přičemž zabili ženu a zranili šest dalších lidí.

Pachatelé vystoupili z vozu a vyrazili proti policejní hlídce s noži, mačetami a dalšími zbraněmi. Čtyři z nich byli mrtví na místě, pátého policista zastřelil po krátkém pronásledování.

Nejméně jeden z dosud zadržených lidí se podle Forma účastnil aktivit v bytě ve městě Alcanar, kde se teroristé snažili upravit plynové bomby tak, aby je mohli použít při atentátu. Při explozi tam ve středu zahynul jeden člověk a sedm dalších bylo zraněno. Policie soudí, že teroristická buňka se pak rozhodla pro útok auty.

Šéf katalánské policie Josep Lluís Trapero na tiskové konferenci uvedl, že tři osoby, které už policie kvůli útokům zadržela, jsou Maročani. Čtvrtý je Španěl. U žádného z nich nebylo podle něj v minulosti podezření na terorismus. Nejmladšímu ze zadržených je 21 let.



Trapero rovněž řekl, že tři byli zadrženi ve městě Ripoll a jeden v Alcanaru. Z pěti útočníků z Cambrilsu zatím policisté identifikovali tři, Trapero očekává, že zbylé dva identifikují během několika hodin. Trapero rovněž uvedl, že pětice útočníků měla u sebe nože, sekyru a pásy s imitacemi výbušnin. Před tím, než byli zastřeleni, pořezali nožem na obličeji jednu osobu. Trapero rovněž potvrdil, že existuje spojitost mezi útokem v Barceloně, útočníky v Cambrilsu, explozí v Alcanaru a nalezeným autem ve městě Vinc.