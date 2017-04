Ve stopách Hillary a Billa. Obamovi vydělají zakázkovým řečněním miliony

První placená vystoupení si hvězdný manželský pár odbyl ve čtvrtek. „Ahoj všichni, je skvělé být zase venku z domu,“ vítala Michelle Obamová publikum při svém projevu na výroční konferenci Americké asociace architektů. Její manžel mezitím sdílel pódium s historičkou Doris Kearns Goodwinovou na uzavřené akci pro zaměstnance kabelové televize A&E.

Kolik si za vystoupení účtovali, server The Washington Post neuvádí. Spekuluje se o stovkách tisíc dolarů. Za zářijovou akci na téma zdravotnictví sponzorovanou investiční bankou Cantor Fitzgerald však Barack Obama vyinkasuje 400 tisíc dolarů (bezmála deset milionů korun). Ohodnocení jeho manželky podle zámořských médií nebude o mnoho nižší.

Poradci Obamových jejich novou pracovní náplň brání. „Prezident Obama čas od času vystoupí v rámci veřejných projevů. Některé budou placené, jiné ne. Bez ohledu na to bude prezident Obama vždy ctít své zásady i vizi,“ sdělil v tiskovém prohlášení hlavní poradce Eric Schultz.

Po stopách prezidentů

Obamovi nejsou ani zdaleka prvním prezidentským párem, který se vydal na dráhu řečníků. Jedním z prvních byl Gerald R. Ford. Mnohem větší kontroverzi vzbudil svého času Ronald Reagan, který po konci v prezidentském úřadu přijal nabídku na vystoupení v Japonsku. Vyinkasoval za ně dva miliony dolarů.

„Lidé ho brali jako patriota a najednou první věc, kterou udělal, byla přednáška v zemi, která platila za ekonomického rivala USA,“ popisuje tehdejší hněv veřejnosti profesor Lance Strate z Fordham University.

„Mají přitom právo (bývalí prezidenti) na vydělávání peněz. Nikdo se například nepozastavuje nad knižními zakázkami, které dostávají. Asi bude něco v tom, že při projevech musí být člověk přímo na místě a jako bývalý prezident přeci jen stále reprezentuje svou vlast,“ dodává.



Naráží tak na další zdroj příjmů bývalých hlav státu. Pokud se podíváme na Obamovu literární tvorbu, přijde si díky ní také na slušné peníze. Už během působení v Bílém domu vydělal trojicí publikací 15,6 milionu dolarů. S vydavatelstvím Random House má také podepsaný kontrakt na blíže nespecifikovanou knihu - zřejmě to bude autorizovaná biografie.

Robert Painter, který byl jedním z poradců George W. Bushe, potvrzuje, že Obamovi mají po legální stránce na podobné výdělky právo. Připomíná však, že je veřejná vystoupení mohou stát popularitu a politický vliv. Tratit by na tom mohla zejména Michelle Obamová, o které se svého času spekulovalo jako o možné demokratické kandidátce na prezidentku.

Výnosný byznys Clintonových

Dobře je to vidět na příkladu Billa a Hillary Clintonových. Ti si z přednášek udělali výnosný byznys. Oba si za jedno vystoupení účtují statisíce dolarů. Podobných vystoupení absolvují ročně desítky. Za posledních 15 let si takto vydělali 150 milionů dolarů (více zde). Právě tyto výdělky a na ně navázaná činnost Nadace Clintonových se staly jedním z velkých problémů neúspěšné prezidentské kampaně Clintonové.

Soukromé aktivity Obamových mohou uškodit také Demokratické straně, která v listopadových prezidentských volbách utrpěla nečekanou porážku. „Pro stranu, která v současnosti nedisponuje žádnou velkou osobností, jsou Barack a Michelle stále lídry,“ vysvětluje historik Julian Zelizer z Princeton University. Pokud Obama půjde po lukrativních nabídkách, straně to podle Zelizera jistě pokazí pověst.

Obama se však bude podle všeho snažit o vyváženost. Před čtvrtečním prvním placeným vystoupením řečnil v pondělí na univerzitě v Chicagu. Hovořil zde o komunitním cítění a službě veřejnosti. „Chce být ve spojení s mladými lidmi a místními komunitními lídry. Rád by byl v kontaktu s organizacemi, které se snaží pomáhat těmto komunitám,“ uvedl Obamův mluvčí Kevin Lewis.



V jednom týmu s Kissingerem

Obamův diář se po prvním vystoupení začíná plnit. V květnu ho čeká převzetí ocenění Profile in Courage Award udělovaného Knihovnou Johna F. Kennedyho, v Německu se sejde s Angelou Merkelovou a v Itálii promluví na summitu Global Food Innovation. Obamová vystoupí na akci Partnership for a Healthier America, která podporovala její iniciativu v Bílém domě bojující proti obezitě u dětí. Vystoupí také na MTV v rámci kampaně, která má mladé lidi motivovat ke studiím.

Obamovi nejsou na organizování podobných akcí sami. Příležitosti k lukrativnímu veřejnému řečněním jim obstarává společnost Harry Walker Agency. Ta zastupuje celou řadu dalších slavných osobností včetně Dicka Cheneyho, Ala Gorea, Kofiho Annana či Henryho Kissingera

Pokud by se navíc Obamovi přestalo za řečnickým pultem dařit, nemusí smutnit. Být bývalým prezidentem je totiž povolání samo o sobě, a to i po finanční stránce. Na základě zákona z roku 1958 si doživotně přijde na stejný honorář, jaký pobírají nejvyšší vládní pracovníci. Aktuálně je to v přepočtu 5,2 milionu korun ročně plus výdaje na lékaře. K dispozici bude mít také ochranku, kancelář a asistenty. Vše je hrazeno ze státní kasy, připomíná server USA Today.