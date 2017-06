Sesuvy půdy v Bangladéši mají přes 140 obětí, odřízly některé vesnice

Záchranáři se stále ještě nedostali do některých vesnic, které sesuvy odřízly od okolí. Zničeny byly tisíce domů, v oblasti byly také přerušeny dodávky elektřiny a telekomunikační služby.

Mnoho lidí se nadále pohřešuje a bilance patrně poroste, napsala agentura Reuters. Podmínky pro pátrání se zlepšily, protože ve středu přestalo pršet, uvedlo ministerstvo pro řešení katastrof.

Do odstraňování spadaných stromů, bahna a trosek ze silnic se kromě hasičů a vojáků zapojili také místní obyvatelé. Snaží se otevřít cesty pro záchranáře, aby se mohli dostat k postiženým obcím. „Používáme převážně čluny, abychom se dostali do zasažených oblastí. Do spousty těchto míst je prakticky nemožné dostat se po silnicích,“ prohlásil armádní mluvčí Razúl Karím.

Lijáky začaly v Bangladéši v pondělí ráno. Sesuvy postihly řadu vesnic v kopcovitém terénu v jihovýchodní oblasti Čitágáon. Blíže neupřesněný počet lidí utrpěl zranění.

V Indii se pohroma týká států Ásám a Mizórám, kde byly po mohutných lijácích zatopeny ulice velkých měst.

Sesuvy půdy a záplavy způsobené hlavně monzunovými dešti si v Bangladéši, který se rozkládá v nízko položené deltě a má asi 150 milionů obyvatel, vyžádají každoročně desítky obětí.