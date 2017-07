Islámský stát potvrdil smrt vůdce Bagdádího, oznámila irácká televize

O tom, že vůdce teroristické organizace zemřel, informovalo už v polovině června ruské ministerstvo obrany. Zabít jej mělo ruské letectvo (více zde).

Informaci v úterý přinesl také server Iraqi News. Lidé z IS údajně měli krátké prohlášení ve městě Tal Afar západně od dobytého Mosulu (o dobytí města více zde). Oznámili tam smrt svého vůdce, neřekli však, kdo jej v čele teroristů nahradí.

Volba nástupce ostatně podle serveru bude více než složitá, protože ve městě okamžitě po prohlášení propukl chaos a boje mezi Bagdádího příznivci a odpůrci. Následovalo masivní zatýkání, islamisté také v městečku vyhlásili zákaz vycházení.

Irácké úřady podle serveru nepotvrdily, že by IS v Tal Afaru měl jakékoliv prohlášení, ale údajně k němu došlo pouhý den poté, co IS zrušil zákaz diskuzí o Bagdádího smrti. Každému, kdo o skonu začal spekulovat, předtím přitom hrozilo padesát ran bičem. Imám blízký Bagdádímu dokonce za to, že při emotivním kazání možnost vůdcovy smrti vytáhl, zaplatil životem.