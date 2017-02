Babiš zveřejnil potvrzení banky, že dluhopisy koupila za peníze z jeho účtu

„Cenné papíry byly uhrazeny z Vašeho běžného účtu... vedeného u naší banky,“ píše se v potvrzení, pod nímž je podpis ředitele privátního bankovnictví UniCredit Dušana Hladného.

Potvrzení od banky si Babiš vyžádal poté, co od začátku roku čelí tlaku médií a části politiků, aby prokázal, že na nákup dluhopisů Agrofertu měl dost vlastních peněz a zda nákup proběhl tak, jak deklaruje. Korunové dluhopisy Agrofertu úročené šesti procenty byly podle tehdejších zákonů osvobozeny od daní, stejně jako dluhopisy dalších firem, které tuto možnost využily.

„Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ rozzlobil se začátkem února na Facebooku premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Babiš podle potvrzení od banky UniCredit nakoupil cenné papíry v nominální hodnotě 1 482 269 korun za 1 556 468 332 korun.

Sobotka: Hlavní problém spočívá v tom, zda nebyla krácena daň

Podle Sobotky je zveřejněný dokument jednou z odpovědí na otázky, které kladl. „Nicméně to, co je pro mě důležité, je, jak postupovala a jak bude postupovat daňová správa, pokud jde o otázku zdanění korunových dluhopisů,“ řekl v reakci na Babišův krok premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

„Hlavní problém spočívá v tom, zda vydáním korunových dluhopisů Agrofertu nebyla krácena daň. V tuto chvíli musí daňová správa provést příslušná šetření. Předpokládám, že dostanu odpověď na svůj dopis, který jsem adresoval ministru financí právě v této věci. Podívat se na to, zdali nedošlo k obcházení zákona, ke krácení daní tím, jak firmy emitovaly korunové dluhopisy v případě, že ty korunové dluhopisy skupovali jejich majitelé a potom nedanili úroky, které za tyto korunové dluhopisy dostávali,“ řekl iDNES.cz předseda vlády.

„Tak trochu mi tam chybí datum, kdy k transakci došlo,“ komentoval na Facebooku dokument, který nechal Babiš zveřejnit, Sobotkův blízký spolupracovník, ekonomický expert ČSSD Michal Pícl.