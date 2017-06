GLOSA: Copak je ve snech místo na ústavní většiny a rozpočtové sekery?

Jasně vyprofilované politické straně se to píše volební program. Strany odnepaměti reprezentují zájmy konkrétních společenských skupin, tak stačí hodit na papír, co by té „mojí“ skupině prokazatelně zlepšilo život. Nižší daně, vyšší sociální dávky, přísnější ochranu přírody, stahování hudby zadarmo...

Ale co si má počít takové hnutí ANO, které původně vyrostlo na zklamaných odpadlících od pravicových stran, ale postupně se stále více a více rozkračuje doleva? A které i po čtyřech letech ve vládě úspěšně sází na roli protestní strany? Tam je zájmů tolik, že je do jedné brožurky prostě nenacpete. Andrej Babiš se o to přesto pokusil - a výsledek ve čtvrtek prezentoval (více zde).

Před čtyřmi lety to vypadalo, že ANO snad ani žádný volební program mít nebude, nakonec ale přece jen vydalo seznam dosti obecných slibů. Letos na to šel jeho šéf jinak: místo konkrétních a přesně vyčíslených volebních slibů představil své sny. Tedy brožuru „O čem sním, když náhodou spím“ s podtitulem „Vize 2035 pro Českou republiku, pro naše děti“.

To je volební program dvojnásob bezpečný. Popisuje stav země za 18 let, kdy Babišovi bude 81 let (kde mu v tu dobu bude konec?). A i kdyby za tak dlouho nějaké hnutí ANO ještě existovalo, co je snazšího než pokrčit rameny: „Ale my jsme přece přiznali, že to jsou jenom sny. Sny se sní a jen něco se z nich splní.“

Do třísetstránkové brožury se proto dalo nahustit cokoliv: od zeštíhlení Sněmovny a počtu ministerstev, zrušení Senátu a krajů, přes rychlovlaky, které z Prahy do Brna dojedou za 40 minut, přes důchody ve výši 70 procent průměrné mzdy, novou galerii pro Muchovu Slovanskou epopej, internet zdarma až po dálnice, které se telefonicky samy omluví za svou zácpu.

Příjemné čtení pro horké letní večery, když už jste přelouskali všechny verneovky. Puntičkářům se ale četba nedoporučuje. „S jakou ústavní většinou Babiš zruší ty kraje? Jak přemluví senátory, aby se sami rozpustili? A kde se vezmou peníze na tak dramatický nárůst důchodů?“

Copak nebylo řečeno jasně, že jsou to sny? A vám se snad v noci zdá o takových nesmyslech, jako jsou ústavní většiny nebo rozpočtové sekery?