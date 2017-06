Babiš neuspěl se stížností u Rady ČT. Zkorumpovaná pakáž, ulevil si

„Neshledali jsem tam vůbec žádný problém. Rada má za to, že to nebylo v rozporu se zákonem o České televizi, ani kodexem České televize,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Rady ČT Jan Bednář. Rada se shodla i na tom, že zaměstnanci neporušili ani pracovní kázeň.

„Česká televize nevede žádnou kampaň proti panu Babišovi, není to žádná cílená kampaň proti jednomu člověku. Nic takového Česká televize nedělá,“ řekl Bednář. Odpověď bývalému ministru financí zaslala rada po svém posledním zasedání, jež se konalo minulou středu.

Babiše prý výsledek jednání nepřekvapil. „Co jiného jste čekal, když tradiční strany nominují v Poslanecké sněmovně zástupce do rad, takže je vlastně ovládají,“ řekl Lidovkám Babiš. Poslanecká sněmovna přitom své nominanty vysílá do Rady ČT v souladu se zákonem, stejnou možnost prosadit vlastní favority tak má i Babišovo hnutí ANO, podotýká server.

Babiš žádný další postup neplánuje. Neodpustil si však nelichotivé poznámky vůči vedoucímu pořadu Reportéři ČT Marku Wollnerovi. „Pro mě to končí a pan Wollner je pro mě zkorumpovaná pakáž. To platí, jak jsem to řekl,“ uvedl Babiš. Toto označení použil již v minulosti na adresu jedné z autorek kritické reportáže.

Exministrovi financí vadily tři reportáže odvysílané v pořadu 168 hodin a Reportéři ČT z počátku roku (více o Babišových výhradách zde). Řešily se v nich Babišovy neprůhledné transakce dluhopisů. Babiš, aniž by svá tvrzení doložil, dříve řekl, že reportáže byly točené na objednávku. Vyjádřil také údiv nad tím, jak důsledně médium veřejné služby o jeho podnikání informuje.

Nejasnosti kolem dluhopisů a Babišova majetku se vynořily v souvislosti s tím, že v roce 2013 koupil dluhopisy svého holdingu Agrofert za 1,5 miliardy Kč. Babiš už dříve řekl, že na nákup těchto dluhopisů využil své předchozí příjmy. Babiš jakékoli porušení zákona dlouhodobě odmítá (více zde).