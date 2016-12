Babiš chce vybudovat ministerské sídlo v Letňanech, stálo by šest miliard

„Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen 6 715 úředníků ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ řekl Andrej Babiš Právu.

Babiš argumentuje jednak úsporou peněz a jednak snazší přístupností pro návštěvníky ministerstva. „Úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ podotýká ministr.

V současnosti zaměstnanci jeho ministerstva a z podřízených organizací sedí ve 38 budovách po celé Praze. Zamýšlené ministerské sídlo v Letňanech by podle Babiše byla pohodlnější varianta pro zaměstnance i pro návštěvníky, kteří by nemuseli obíhat více adres a na místo by se snadno dopravili metrem.

Stavbu, která by vyšla asi na šest miliard, by Babiš financoval prodejem vládních budov v centru Prahy. „Budovy ministerstva by bylo možné prodat za velmi slušnou cenu, protože lze předpokládat, že by se z domů umístěných v centru staly byty nebo kancelářské prostory,“ uvedl Babiš.