Babiš souhlasí s nápadem ČSSD, aby se zvýšily přídavky na děti

„Musíme to udělat tak, aby ty peníze se k těm dětem a k těm rodičům dostaly. Najdeme kompromis do dvou týdnů,“ oznámil ministr financí.

Podle návrhu ČSSD by se podle věku potomka místo nynějších 500, 610 a 700 vyplácelo 1000, 1100 a 1200 korun. Na dávku by měly dosáhnout navíc i rodiny s průměrným příjmem. Stávající přídavky na děti vyjdou na 3 miliardy korun. Návrh, jak ho chystá ministryně Marksová, by stál ročně navíc dalších 5 miliard.

Přídavky se vyplácejí rodinám s příjmem do 2,4násobku životního minima. Nově by zvýšenou dávku podle plánů ČSSD měli dostávat pracující rodiče z domácností s příjmem do trojnásobku životního minima. Dětské přídavky mají podle Marksové pomáhat i dětem, jejichž rodiče se dostali do krize ztrátou práce, a nemohou proto na děti uplatnit daňovou slevu.

Podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky by navrhovaná úprava neměla pozitivní dopad jen na rodiny, ale i na zaměstnanost. Motivovala by rodiče k hledání zaměstnání. „Když si nezaměstnaní rodiče najdou práci a zvýší si příjem, ztrácejí na přídavky nárok, protože překročili příjmový limit. Opatření může pomoci i trhu práce. Rodina bude vědět, že když si rodič najde práci, stát ho podpoří tím, že mu zvýší přídavky,“ uvedl Sobotka.

„Principiálně my s tím návrhem souhlasíme a je tam ještě problém, že vlastně ten návrh navýšení 500 korun se netýká osamělých matek nebo prarodičů, když se starají o ty děti. Budeme se snažit najít konsensus,“ uvedl Babiš. ANO souhlasí i s návrhem KDU-ČSL, aby byl zrušen strop na daňový bonus.

Koaliční strany podle Babiše ještě vedou debatu, jestli by neměly prosadit i daňovou slevu pro rodiče, kteří mají jedno dítě. V průběhu volebního období koalice prosadila třikrát navýšení slev na dani na druhé a třetí dítě.