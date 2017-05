Šetřit neumí, to neznají, kritizuje Babiš ministry, jimž chybí miliardy

Koaliční dohoda počítá se schodkem 50 miliard korun, do kterého se musí členové vlády vejít. Přitom ale ve čtvrtek premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka spolu s několika ministry kritizoval, že jednotlivým ministrům chybí miliardy korun a napříč rozpočtem jde dokonce o desítky miliard. (více zde)

„Ať nevykládají nesmysly. Mohli by už konečně začít šetřit. Pan premiér by konečně mohl začít řídit ministry, protože jsme jedni z nejhorších v čerpání evropských fondů. Nečerpají, nešetří, stále jezdí po nějakých zahraničních výletech, nechť se soustředí, začnou řídit svá ministerstva a najdou úspory,“ prohlásil Babiš.



Výhrady k rozpočtu má i Šlechtová Návrh rozpočtu ale nekritizují jen ministři za ČSSD. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) ve středu pro ČTK uvedla, že návrh pro její resort nezohledňuje potřeby regionů. Bude jej proto rozporovat. První návrh rozpočtu pro toto ministerstvo počítá s meziročním poklesem o 11,3 miliardy korun na 4,7 miliardy.



Ministři podle něj mají rezervy ve svých resortech a nečerpají už schválené rozpočty. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová například postrádá 6,2 miliardy korun. Peníze potřebuje na zvýšení platů v sociálních službách, investice do výstavby a rekonstrukce domů pro seniory nebo zdravotně postižené i na navýšení příspěvků na péči.

„Paní Marksová má 5,7 miliardy nespotřebovaných nároků. Všichni ministři mají jen u českých peněz k 30. dubnu nespotřebovaných 47 miliard,“ namítl Babiš.

Opřel se také do ministryně školství Kateřiny Valachové, jíž také chybí několik miliard korun. „Já jsem nenavyšoval peníze do sportu o 1,7 miliardy na 6 miliard, aby to rozdělovala její náměstkyně, toho času ve vazbě, s panem Peltou v nějakém bytě,“ řekl iDNES.cz Babiš. „Slíbila, že to bude dávat dětem na sport a neudělala to,“ dodal. Nebude ale prý tlačit na ministra financí Ivana Pilného z hnutí ANO, aby nespokojeným ministrům nic nepřidával.

Exministr financí hájí navržený schodek 50 miliard korun, což jsou peníze podle něj nutné, aby mohlo dojít k dohodnutému navýšení důchodů, na vyšší platy a pro obce, které čerpají evropské peníze na rozdíl od ministerstev, která podle šéfa ANO mají nafouknuté rozpočty.



„Budeme vyjednávat. Hlavní jednání jsou koncem srpna a v září,“ řekl Babiš. Do konce září má vláda čas, aby poslala Sněmovně návrh rozpočtu. „Ministr financí je kvalifikovaný, aby to vyjednal. Nevím, kam ten spěch,“ uvedl předchůdce Pilného v ministerské funkce a šéf druhého nejsilnějšího koaličního uskupení.