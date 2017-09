Babiš: Evropa nespasí celou planetu. Musíme si zachovat svou identitu

Máte v programu, že snížíte počet ministerstev...

Ministrů.

Ale i ministerstev. Konkrétně, že spojíte ministerstvo životního prostředí a zemědělství. Možná je to otázka spíš formální, ale zůstane ministerstvo zemědělství nebo životního prostředí? Znamenalo by to konec samostatného ministerstva životního prostředí?

Problém současné vlády je, že ji nikdo neřídí. Ministři si dělají, co chtějí. Nevnímají priority, každý bojuje o svůj resort. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství. To se rozčlenilo asi na tři nebo čtyři ministerstva a ta ministerstva nabobtnala. My se tím chceme zabývat a počet ministerstev snižovat.

(Do jeho odpovědi vstupuje ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec a říká: „Vidíme velmi dobře fungující model v Rakousku. Tam je spojené ministerstvo zemědělství a životního prostředí. Zemědělství a životní prostředí třeba v otázce vody natolik souvisí, že se nemohou překrývat, ale musí se doplňovat.“)

Chcete zavést klouzavý mandát. Nebude to nevýhoda pro ministra, když nebude poslanec?

Já si to nemyslím. Ministr předkládá zákony, má řídit ministerstvo a to je jeho hlavní role. Má tam kolegy, je tam poslanecký klub. Ministři jsou kritizováni, že nesedí ve Sněmovně, a proto si myslím, že to je dobrá věc.

Daňový dopad návrhů ANO je 46 miliard

Máte velmi ambiciozní daňový program. Chcete snížit přímé daně, sociální pojištění, DPH, zároveň chcete valorizovat důchody. Zároveň ale chcete vyrovnaný rozpočet. Jakým způsobem na to chcete vybrat peníze? Máte to propočítané?

Máme ty věci spočítané. Daňový dopad je 46 miliard. Jsme přesvědčeni, že to ustojíme. Ano, je tam napsané, že budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, ale zároveň říkáme, že pokud budou na stole efektivní investice, tak samozřejmě vyrovnaný rozpočet není mantra.

Takže na to chcete vzít vyšším výběrem daní? Nebo budete muset přistoupit třeba ke zvyšování některých daní?

Pravidla, která jsme nastavili, kontrolní hlášení a EET, až teď pomalu začínají přinášet výsledky, a budou přinášet stále víc. Máme unikátní situaci, kdy se stále navyšují platy.

Teď chce vláda navyšovat platy, firmy navyšují platy, protože tady nemá kdo pracovat, a samozřejmě z toho plynou vyšší odvody zdravotní a sociální pojištění. Máme růst a jsme přesvědčeni, že se to dá ustát. My jsme minulý rok skončili jako druhá nejlepší země v Evropě z hlediska veřejných rozpočtů, jsme čtvrtá nejméně zadlužená země v EU. Já z toho nemám vůbec žádné obavy.

Náš hlavní problém, naší ekonomiky je, že tady nemá kdo pracovat, firmy nemají lidi. Jsou lidi, kteří jsou na sociálních dávkách, parazitují a nechtějí pracovat, s tím jsme neudělali nic, ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže já z hlediska rozpočtu nemám obavy, ekonomika roste.

V programu píšete, že chcete snížit sociální pojištění až o 5 procentních bodů, což by znamenalo výpadek 70 miliard v případě těch pěti procent. Čím tenhle výpadek pro státní rozpočet nahradíte?

O jeden až pět bodů v závislosti na výsledku rozpočtu. Za období naší vlády, do konce července, jsme vybrali o 604 miliard korun navíc. Ekonomika roste, platy explodují, takže odvody jsou vysoké a bude se to vracet. Ale znovu říkám, že je to možnost, je potřeba to podrobit analýze. Naše podnikatele a firmy ty odvody trápí.

Je třeba zlikvidovat pašerácké bandy

Mluvil jste o zavření vnější evropské hranice a že lidé se tady musí cítit bezpečněji. Jak byste toho chtěl dosáhnout? Je to otázka do nějaké soutěže za nejvyšší výhru, za deset milionů dolarů třeba. Jak byste chtěl zavřít evropskou hranici, pokud je na moři?

Byl jsem na dovolené v Sicílii a v Catanii na nádraží jsem viděl, kolik je tam migrantů. Jsme v absurdní situaci, kdy evropští politici tohle nejsou schopni říci nahlas. Nějaký libyjský vůdce drze vyzývá svoje nějaké teroristy, aby útočili na italské lodě, které bojují proti pašerákům těch lidí. Ti lidé jsou sem zvaní. To dělají pašeráci, kteří od nich berou peníze. To nejsou ekonomičtí migranti, to jsou lidé, kteří chtějí mít budoucnost v Evropě a my bychom to měli zastavit.

Já jsem se ptal v srpnu 2015, na co máme NATO, všichni se smáli. To je stále stejný problém. Přece nejde, aby do Evropy přicházely tisíce ilegálních migrantů. Modely imigrace byly ve světě dávno vymyšleny. Jak fungují Spojené státy, Kanada, Austrálie? Evropa, místo toho, aby řešila ten konflikt mimo Evropu, v těch zemích odkud odcházejí, tak nedělá nic.

Je třeba zlikvidovat ty pašerácké bandy. Problém Evropy je migrace a samozřejmě terorismus. Pokud někdo v Evropě má pocit, že my spasíme celou planetu, tak si myslím, že je na omylu. Evropa a my si máme zachovat svou identitu.

Můžete jednoznačně vyloučit povolební koalici s ČSSD? Prezident Miloš Zeman by ji viděl jako nejlepší variantu.

Nechci řešit koalice. Všude čtu, že s námi nepůjde nikdo. My se dnes bavíme o programu. Máme dobrý program.

I v ČSSD jsou schopní lidé, jen byli někteří odstraněni

Ale sám vládnout nebudete.

Je to o lidech. I v ČSSD jsou schopní lidé, jen byli někteří odstraněni, ale je tam například starosta Bohumína, senátor pan Vícha, je určitě dobrý. Nebo i v jiných stranách jsou. Takže je to o lidech, není to o stranách. Tady se proklamuje stále levice a pravice. Ve finále vždycky měly stejný program. Prachy a moc. Teď mají program Antibabiš, takže uvidíme, jak to dopadne.

Pokud by překážkou koalice byla vaše osoba, kdybyste byl překážkou pro vznik nové vlády, byl byste se ochoten vzdát funkce premiéra, aby vznikla nová vláda bez vás?

Je to předčasné, počkejme si, jak dopadnou volby.

Už víte, jak budete hlasovat o vašem vydání k trestnímu stíhání?

Já se budu účastnit té schůze. To je všechno.

A jaké bude vaše hlasování?

Nebudu to komentovat, vystoupím ve středu.