Nic proti zákonům, hájil Babiš dluhopisy. Sobotkovi na oplátku vytkl OKD

9:51 , aktualizováno 11:13

Žádné právní předpisy neupravují, kdo může dluhopisy nakoupit, odpověděl ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na dopis premiéra, ve kterém se ho Bohuslav Sobotka ptal na kauzu s korunovými dluhopisy Agrofertu. Sobotku zajímalo především to, jestli Babiš neobešel placení daní. „Nic, co by bylo v rozporu se zákonem, se nestalo,“ odvětil mu Babiš v dopise, který v úterý zveřejnil Český rozhlas.