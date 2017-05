Babiš má tři kandidáty do vlády. ODS chce, aby Zeman urychlil volby

13:39 , aktualizováno 15:37

Tři jména kandidátů do vlády na post ministra financí má šéf ANO Andrej Babiš. „Máme dva kandidáty, kteří by to akceptovali a jeden si to ještě rozmyslí do rána. Jsme schopni najít lidi, kteří jsou mohou tu funkci dělat,“ řekl iDNES.cz Babiš. „Jde o to, jestli premiér nehraje divadlo a chce to řešit,“ uvedl šéf hnutí ANO.