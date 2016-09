Babiš jede ráno do Letů. Vláda chce odkoupit vepřín na místě utrpení Romů

Ještě než se sejde Sněmovna, kde chce opozice zařadit mimořádný bod kvůli Babišovým slovům, zatímco premiér Bohuslav Sobotka říká, že šéf ANO překročil hranici mezi populismem a náckovstvím (více zde), bude v úterý ráno v Letech Babiš spolu s kolegy z vlády, ministrem kultury Danielem Hermanem z KDU-ČSL a šéfem resortu spravedlnosti Robertem Pelikánem z ANO.

Při své čtvrteční předvolební návštěvě romské lokality ve Varnsdorfu Babiš řekl, že byly doby, kdy všichni Romové pracovali. „To co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ citoval jej server Aktuálně.cz. Babiš se pak omlouval, že svá slova nemyslel tak, jak je ostatní politici pochopili, a řekl, že dá peníze na vykoupení vepřína.

Vláda v pondělí na žádost ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera odtajnila své březnové usnesení, ve kterém mimo jiné potvrdila své odhodlání ukončit provoz velkovýkrmny na pietním místě.

Jednání se zástupci majitele vepřína, firmy AGPI, označil Dienstbier za korektní a složitá. „To neznamená automaticky, že povedou k úspěšnému konci. Ale zájem vlády je velmi seriózní,“ řekl Dienstbier. „Vláda by preferovala přímé vykoupení nemovitostí,“ uvedl.

Majitelé vepřína podle něj upřednostňují variantu, podle které by kabinet zajistil výstavbu podobného zařízení v podobné lokalitě. Ministr Herman už v srpnu řekl, že vláda je blízko k dohodě o odkoupení vepřína. A že by se problém mohl vyřešit do voleb v říjnu 2017.

Tábor v Letech vznikl jako pracovní tábor, později ale sloužil za druhé světové války k internaci Romů, které nacisté postavil na úroveň Židů. Stejně jako Židé tak byli Romové internovaní v Letech posíláni do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, kde jich několik set zemřelo.

Majitelé vepřína v Letech u Písku nevylučují, že by objekt stojící na místě bývalého koncentračního romského tábora prodali. Jsou ochotni jednat i o výměně za jiný objekt vhodný pro chov prasat. ČTK to Jan Čech, místopředseda představenstva společnosti AGPI, která vepřín vlastní.

Názor majitelů ovlivnil mimo jiné i chování aktivistů skupiny Konexe. „Když jsem viděli ty jejich demonstrace a přivazování se k našim plotům a nákladním autům, tak jsme si řekli, jestli má cenu se pořád nervovat,“ uvedl Čech.