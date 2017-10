„Šuman“ ukázal nové dokumenty k Čapímu hnízdu, Babiš podá trestní oznámení

„Agrofert ani já jsme nikdy farmu nevlastnili,“ odmítá Babiš nařčení, jež prostřednictvím dokumentů banky HSBC zveřejnil na Twitteru uživatel vystupující pod pseudonymem Šuman. „Jednoznačně už ten Šuman překročil meze. Propojení Šumana s některými českými novináři je jednoznačné,“ řekl také Babiš.

Šéf ANO pravost dokumentů nepotvrdil. Na dotaz iDNES.cz uvedl, že by to měla zjistit policie. Mezi zveřejněnými údajnými dokumenty banky HSBC je žádost o půjčku pro Farmu Čapí hnízdo. Hlavním zákazníkem a zdrojem příjmů budou podle žádosti firmy ze skupiny Agrofert, která je v žádosti uváděna jako mateřská skupina Farmy Čapí hnízdo.

„Farma Čapí hnízdo je společnost vlastněná přímo panem Andrejem Babišem,“ uvádí text zveřejněný skupinou Šuman, jehož pravost banka HSBC dosud nekomentovala.

Sněmovna vydala Babiše a šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání na žádost policie kvůli podezření na neoprávněné čerpání padesátimilionové dotace z Evropské unie na Čapí hnízdo na Olbramovicku.

Dotace byla totiž určena pro malé a střední podniky a policie tvrdí, že Babiš chtěl v součinnosti s dalšími lidmi zastřít vlastníka farmy, aby získal dotaci, na niž by jinak jako velkopodnikatel, vlastník koncernu Agrofert a druhý nejbohatší občan České republiky neměl nárok.

Babiš tvrdí, že farmu v době žádosti o dotaci nevlastnil ani on sám, ani Agrofert, ale jeho děti a bratr jeho tehdejší partnerky Moniky. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu.

Twitterový účet anonymní skupiny Šuman zveřejnil také už dříve několik nahrávek. Na jedné z nich Babiš mluvil vulgárně o ministrech a na další s ním bývalý zaměstnanec deníku MF DNES Marek Přibil konzultuje načasování zveřejnění materiálů o politických soupeřích.

Sněmovna kvůli tomu v květnu přijala usnesení, že Babiš veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických rivalů. Na účtu se objevila také nahrávka, kde Babiš hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.