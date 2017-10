Babiš s Brabcem svolali tiskovou konferenci, chtějí řešit lithium

Ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Jiří Havlíček podepsal minulý týden memorandum o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings. Tento krok vyvolal vlnu kritiky a mnozí poslanci - z KSČM, někteří poslanci sociální demokracie a hnutí SPD Tomia Okamury i ANO - navrhují mimořádnou schůzi Sněmovny (psali jsme zde).

„Je to naprosto skandální, co tady ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy. Lithium je poslední surovina, kterou má v rukou stát, a ministr za ČSSD Havlíček podepíše bez souhlasu vlády nebo projednání tak velké věci ve Sněmovně memorandum s nějakou australskou firmou, které dáme těžbu lithia v hodnotě dvou bilionů korun. Lithium má těžit státní podnik Diamo, ne opět soukromá firma, kterou neznáme,“ řekl MF DNES Babiš a podepsání memoranda označil za krádež ČSSD za bílého dne.

Proti jeho slovům se však ohradil volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek. „Ani se neobtěžuje, aby si zjistil fakta. Kdyby se obtěžoval, tak by zjistil, že to byla v roce 2010 úplně jiná vláda, v té době to byl ministr, který byl za ODS, který rozhodl, že se australským těžařům poskytne právo na prospekci právě v této věci, v těžbě lithia v České republice. A tohle povolení bylo v tichosti prodlouženo ministrem Brabcem z ANO. Pan Babiš by si měl ujasnit, co dělají jeho ministři,“ prohlásil v reakci Zaorálek.

V pondělí ráno se šéf hnutí ANO Andrej Babiš a jeho stranický kolega Richard Brabec sešli na ministerstvu životního prostředí, aby o lithiu jednali. Na 9:30 svolali na úřad tiskovou konferenci.