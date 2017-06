Babiš se omluvil z televizní diskuze kvůli rodině. V kampani ale pokračoval

Babiš odmítl účast v Otázkách Václava Moravce poněkolikáté, dříve označoval Moravce za lháře.

„Před šesti týdny jsme do Otázek zvali po jednom zrušeném termínu Andreje Babiše. Andrej Babiš účast v dnešní diskusi před měsícem potvrdil. Tento týden poté, co obdržel okruhy debaty, tak účast zrušil, a to s odůvodněním náhlou nemocí člena rodiny,“ řekl v úvodu nedělního pořadu Moravec.

V sobotním diskusním pořadu na Frekvenci 1, kde Babiš vystupoval sám, kritizoval šéf ANO premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), že odstoupil z pozice předsedy a volebního lídra ČSSD, protože se bál veřejných debat s ním.

„Pan Babiš je silný v kramflecích, když on řídí tu diskusi. Dlouhodobě je vidět, když je pan Babiš pozván do nějaké debaty, která mu není příjemná, nebo kde má někoho, kdo těm problémům rozumí více než on, tak mu ta konfrontace nevyhovuje,“ komentoval neúčast Babiše předseda Pirátů Ivan Bartoš, který měl v pořadu ČT diskutovat mimo jiné o volební kampani.

Podle šéfa Pirátů chce Babiš dělat volební kampaň jen formou „teleshoppingu“ a bojí se svůj program vysvětlovat v diskusi. „Mám důležitější věc, kterou jsem nemohl předvídat. Konfrontace se určitě nebojím,“ napsal v neděli Babiš v textové zprávě.

Ačkoli v úterý odmítl účast v diskusi ČT, ještě v sobotu se podle své facebookové stránky účastnil veřejných akcí. „Od úterý do neděle nicméně podle svých vlastních příspěvků na facebooku navštívil mimo jiné Bohumín, Písek, Prachatice a v Praze ve čtvrtek prezentoval svoji knihu. Včera měl autogramiádu v Kutné Hoře, zúčastnil se Memorial Air Show v Roudnici nad Labem a pivních slavností na Kladensku,“ připomněl na svém facebooku pořad Václava Moravce Babišův program.

„Jestli a kdy se setkávám s občany, je moje věc. Nejsem povinen se panu Moravcovi zpovídat z mého programu,“ prohlásil šéf ANO.