Tradiční strany mě chtějí dostat z politiky, řekl vicepremiér o „lex Babiš“

11:45 , aktualizováno 11:45

Přitvrzení zákona o střetu zájmů by se v současné době dotklo jen jednoho z vrcholných politiků, ministra financí Andreje Babiše (ANO). Právě on přišel diskutovat do pořadu Partie televize Prima. Oponentem mu byl poslanec za TOP 09 Leoš Heger. Bavili se také o koaliční smlouvě a elektronické evidenci tržeb.