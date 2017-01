Až devadesát dnů na placené ošetřovatelské volno, navrhla Marksová

„Je to věc, která může velmi pomoci rodinám. Jestliže v rodině je příbuzný, kdy ta rodina nemá možnost, aby se o něj postaral kdokoli jiný, než ten, kdo právě pracuje, tak to vytváří prostor pro sladění rodinného a pracovního života. Umožňuje nám to, abychom se lépe postarali o naše rodiče a prarodiče, kteří jsou třeba nemocní,“ řekl novinářům předseda vlády Bohuslav Sobotka.

I z pohledu státu je to podle premiéra rozumné opatření, protože kdyby tito lidé leželi v zařízeních, která stát financuje, tak by náklady pro stát byly vyšší, než když se o potřebného postaral jeho příbuzný. „Může kolem toho být složitá debata v koalici,“ předpokládá premiér, že návrh neprojde jen tak.

Připomínky má totiž ministerstvo financí šéfa ANO Andreje Babiše a to kvůli zvýšení výdajů. Stálo by to kolem 1,8 miliardy korun. Resort práce ale očekává, že by se díky péči v rodinách mohla ušetřit asi miliarda za pobyty nemocných v nemocnicích a léčebnách. Zaměstnavatelům vadí, že by museli pracovníka na delší dobu uvolnit, najít za něj náhradu a držet mu místo.

Lidem, kteří by si ošetřovatelské volno vzali, by měla firma držet jejich místo. Nesměla by je v době ošetřování propustit. Zaměstnavatelé se záměrem nesouhlasí. Vadí jim to, že by v nemocenském pojištění přibyla další dávka, i to, že by museli za pracovníky hledat náhradu.

Ministerstvo práce v podkladech pro vládu uvedlo, že chce odstranit překážky, které lidem brání o příbuzné při zhoršení jejich zdravotního stavu pečovat. Volno by si mohli vzít lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici a podle lékařů by potřeboval ještě aspoň měsíc opatrování. Týkalo by se to například lidí po vážných úrazech, po mozkové příhodě, operacích či s rakovinou a jinou těžkou nemocí.

Postarat by se mohli synové, dcery, vnoučata, manželé a manželky, prarodiče, registrovaní partneři a partnerky, druhové a družky, ale i sourozenci, zeťové a snachy či synovci a neteře. Mohly by to být i osoby, které nejsou příbuzné, ale bydlí společně s ošetřovaným. Ministerstvo široký okruh pečujících zdůvodnilo tím, že by rodiny měly mít možnost vybrat si pro sebe nejlepší variantu péče.