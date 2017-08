Řidič v pražských Dejvicích v noci pokosil značky a naboural šest aut

Surově umlátil svého zaměstnance a jeho tělo pohodil na hnojiště. Za to si provozovatel pouťových atrakcí František Hájek odpyká osm let za mřížemi. Rozhodl... celý článek

Až deset let vězení hrozí ženě, která v Hradci Králové pobodala svého partnera. Muži vrazila nůž do zad poté, co jí začal obviňovat z nevěry. V krvi měla přes... celý článek