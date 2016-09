Muž u Sydney pobodal jiného po vzoru IS, útok zastavila kadeřnice

Útočník pobodal devětapadesátiletého otce tří dětí, který v sobotu procházel parkem v Minto, jednom z předměstí Sydney.

Napadený dokázal podle svědků z místa útoku ještě utéct a nalézt útočiště v blízkém kadeřnictví, kde mu otevřela majitelka jménem Duyen Phan. Ta pak svůj dům zamkla. Dvaadvacetiletý útočník se do něj nejdříve dobýval, což se mu nepodařilo. Pak údajně zaútočil na policisty, kteří na místo činu dorazili, líčí útok australský server ABC.

„Víme, že ten člověk vyznává extremistické postoje, k čemuž ho inspiroval ISIS,“ uvedla policejní komisařka Catherine Burnová bez upřesnění, zda hovoří o poznatku z vyšetřování, nebo o informaci, kterou policisté měli už dříve. Muž ale podle ní neměl konkrétní vazby na džihádisty.

ISIS je jednou ze zkratek pro tzv. Islámský stát. Pobodaný Australan byl v kritickém stavu, nyní je jeho stav vážný, ovšem stabilní. S útočníkem se podle dostupných informací neznal.

Server The Australian připomněl, že se útok odehrál krátce poté, co džihádisté z IS vyzvali „osamělé vlky“, aby zabíjeli Australany na ulicích. Podle Sydney Morning Heraldu slyšeli svědci útočníka volat „Alláhu akbar“.

Podle premiéra Malcolma Turnbulla má útok v jistém smyslu společný jmenovatel s ničivými teroristickými útoky 11. září 2001 ve Spojených státech, na jejichž patnácté výročí se odehrál. „Oba je spojuje násilná islamistická ideologie, která překrucuje islám a snaží se ničit a ohrožovat náš způsob života,“ citovala ho ABC. Turnbull také ocenil statečnost kadeřnice.

Spojenec USA Austrálie se nachází ve zvýšené pohotovosti kvůli útokům, které v zemi od roku 2014 spáchali radikálové. Úřady rovněž oznámily, že řadu dalších útoků zmařily.

Federální vláda po delší přípravě finalizuje zákon, který umožní úřadům zadržet už dříve usvědčené teroristy, kteří si trest už odseděli, pokud se opět stanou „nebezpečnými pro společnost“.