Na swingers party vytáhl pistoli. Policie muže v kostýmu Jokera střelila

Muž a žena utrpěli střelná zranění v nočním klubu Inflation v ulici King Street australského Melbourne v sobotu kolem třetí hodiny ráno. Muž byl postřelen do horní části těla a byl převezen do nemocnice, podle všeho je v kritickém stavu. Žena byla střelena do nohy a není v ohrožení života, informoval deník The Guardian.

Klub hostil ples „Svatých a hříšníků“, erotickou kostýmní party popsanou na webových stránkách jako „extravagantní zábavu pro dospělé bez zábran“.

Policie na místo přijela po oznámení, že na místě je muž se střelnou zbraní v ruce. Ukázalo se, že jde o pětatřicetiletého muže v kostýmu postavy Jokera, padoucha ze série komiksů o Batmanovi. S ním byla žena oblečená jako Harley Quinnová, která v komiksech často vystupuje jako Jokerova spojenkyně a milenka.

Muž údajně vytáhl střelnou zbraň ze svých kalhot a mířil s ní na přistupující policisty. Když mu strážci zákona přikázali, aby ji zahodil, neučinil tak.

„V odpověď policisté vypálili několik výstřelů, kterými muže se ženou zranili,“ uvedla policejní ředitelka Lisa Hardemanová. Ochranka baru poté policistům řekla, že si mysleli, že jde jen o atrapu zbraně. Jestli tomu tak skutečně bylo, policisté zatím neuvedli.

„Když na vás míří střelná zbraň v těchto okolnostech, policisté si nemohou být jisti, jestli je skutečná, nebo jde pouze o imitaci,“ dodala Hardemanová.