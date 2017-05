Australané řeší tajemný nápis SOS, který kdosi vyskládal z kamenů

Nápis SOS spatřil pilot vrtulníku v zátoce Swift Bay asi 500 kilometrů od města Broome a asi 1000 kilometrů od města Darwin. Policie se kvůli obtížnému terénu musela na místo dopravit letecky. Na místě našla zbytky tábořiště, není ovšem jasné, jak jsou staré.

Seržant Peter Reeves uvedl, že nápis může být starý i několik let. „Máme indicie, že tu mohl někdy někdo tábořit, ale není jasné, jak dávno to bylo,“ řekl. „Policie se snaží zjistit, jestli se v oblasti nacházejí pohřešovaní lidé, kteří by mohli potřebovat pomoc,“ uvedla australská policie v prohlášení, v němž požádala veřejnost o pomoc.

Stanice BBC připomíná, že australští záchranáři před dvěma lety zachránili ve státě Queensland 63letého britského turistu, který na sebe upozornil nápisem SOS vyrytým v písku.