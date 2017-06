U Austrálie po sto letech znovu vylovili záhadnou rybu „bez tváře“

Výzkumníci věří, že čtyřiceticentimetrová ryba je stejného druhu, na jaký kolem roku 1870 narazila vědecká expedice britské lodi Coral Sea severně od Austrálie u Papuy-Nové Guiney, píše The Telegraph.

Živočich má ústa schovaná na spodní straně těla a oči nejsou na první pohled patrné. Ryba proto vypadá, jako by neměla „obličej“. „Ve skutečnosti oči má, ale jsou schovány pod svrchní vrstvou, takže nejsou vidět,“ popsal jeden z badatelů zvláštní zjev ryby.

„Všechno tam dole v té drtivé hloubce žije prakticky bez světla a v mrazivé vodě. Mnoho z těch stvoření má velké tesáky, ale žádné oči, kořist hledají podle pachu,“ vysvětlil Tim O’Hara, šéf expedice a kurátor mořského muzea ve Victorii. „Vypadá to, jako by ryba měla dva zadní konce,“ dodal výzkumník podle listu The Guardian.

Ryba byla nalezena nedaleko zátoky Jervis Bay jižně od Sydney. Během dvoutýdenní plavby našli výzkumníci řadu dalších neobvyklých tvorů včetně toxických ježků, hlubinných úhořů nebo velkých mořských pavouků.