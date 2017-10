Spolana je největším znečišťovatelem životního prostředí. Emise snižuje

Už třetím rokem po sobě dominuje žebříčku největších znečišťovatelů neratovická chemička Spolana. Patří mezi podniky, které do prostředí vypouští nejvíce rakovinotvorných látek. V loňském roce to bylo zhruba 35 tun. Přesto se jí daří nebezpečné emise snižovat. Vyplývá to ze srovnání ekologického spolku Arnika.