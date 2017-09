Army test má motivovat děti i dospělé k pohybu, říká aktivní záložník

Proč Army test?

Asociace pro podporu aktivní zálohy, která Army test organizuje, chce zábavnou formou motivovat zejména děti k pohybu a seznámit širokou veřejnost s požadavky armády na fyzickou zdatnost. Zatím proběhly dva velké Army testy a připravujeme letos ještě jeden. Těch menších pro skupiny, třídy, oddíly, tábory pak byla už celá řada.

Jaké disciplíny test obsahuje?

Muži i ženy od 18 let mají stejné disciplíny a limity jako vojáci a vojákyně v armádě. Všem jsme přidali dřepy a ženám ještě předklon. Děti i dospělí tak mají celkem pět disciplín, které se hodnotí známkou jedna až tři. Výsledný součet je jednoduchým ukazatelem, jak na tom každý je. Nejlepší mají celkové hodnocení pět.

Ludvík Cimburek Někdejší elitní bojovník speciálních sil, absolvent prestižního amerického kurzu Rangers a hlavní armádní instruktor pro boj zblízka nyní radí ohledně záloh náčelníkovi Generálního štábu. Sám je příslušníkem aktivních záloh a velí záložní jednotce 601. skupiny speciálních sil.

Dospělí muži musí zvládnout shyby, kliky, leh-sedy, dřepy a běh na 12 minut. Chlapci 6-10 let dělají místo shybů vis na hrazdě, od 11 let pak výdrž ve shybu. Kliky mají chlapci od 11 let, do té doby běhají 4x10 metrů. Do 14 let chlapci i děvčata běhají 6 minut.

Lze prozradit některé limity?

Například muž ve věku 18-30 let musí na jedničku udělat 12 shybů, 52 leh-sedů za minutu, 32 kliků za půlminuty a uběhnout za 12 minut 3 000 metrů. Chlapec ve věku 11 let na jedničku potřebuje 7 sekund ve výdrži ve shybu, 28 leh-sedů, 8 kliků a za 6 minut uběhnout 1 150 metrů. Všechny disciplíny a limity jsou na našich internetových stránkách. Limity pro děti nám pomáhali nastavit učitelé tělocviku ze základních škol.

A co za to? Myslím kromě vědomí, že to zvládnu nebo ne...

Všichni účastníci dostávají tašku s drobnostmi od partnerů, žádné vstupné se neplatí. Ti nejlepší s celkovým hodnocením 5-7 dostávají speciální černý náramek s nápisem Army test a letopočtem. Ti co mají součet 8-15 pak dostávají zelený. Náramek ale dostane jen ten, kdo splní všechny disciplíny s hodnocením maximálně za tři.

Myslíte, že podobné akce přitáhnou více zájemců o službu?

Vůbec není cílem někoho náborovat do armády. Je ale pravda, že zejména děti se někdy i na armádu ptají. Dospělí jsou pak často zaskočeni vysokými limity v jednotlivých disciplínách pro svůj věk - jde ale přitom o standardní testy pro vojáky i vojákyně.

Jaký je zatím zájem?

Zájem nás překvapil, je obrovský. Mají zájem oddíly, kluby, školy, dokonce i firmy. Jsme příjemně překvapeni a sháníme další partnery.

Jak jsou tedy na tom účastníci po fyzické stránce?

Děti jsou nadšené a vždy se do toho pustí s obrovským nasazením. Hodnocení je pro ně nastaveno motivačně, takže téměř všechny si odnášejí náramek. Každý rok jim ale limity rostou a i proto je na náramku letopočet. Dospělí to mají těžší - když mají problém, je to většinou na hrazdě (muži dělají shyby, ženy výdrž ve shybu), nebo při běhu na 12 minut.

Fotografie

Dá se z výsledků nějak sestavit i obraz „kondice“ české veřejnosti?

Určitě ne, Army test je pro zájemce, kteří si chtějí zkusit, jak na tom jsou z pohledu základní tělesné zdatnosti.

Tloustneme a pohodlníme nebo je nějaký náznak toho, že stále více lidí se snaží více „udržovat“?

Vlastní fyzická kondice – do určité míry – zajímá každého. Ne všichni, ale mají vůli se aspoň trošku hýbat.

Kolik velkých testů máte ještě v plánu?

Na jaře určitě budeme opakovat velký Army test v Chrudimi u 43. výsadkového praporu, na konci letních prázdnin v Praze, doufáme že opět za přítomnosti náčelníka Generálního štábu. Letos ještě chystáme na neděli 5. listopadu takový „Best of!“ pod záštitou ředitele Speciálních sil. O dalších „velkých“ akcích ještě diskutujeme, ale jak už jsem zmínil, bez dalších partnerů to nepůjde.