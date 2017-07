Armáda zmodernizuje dělostřelectvo, nakoupí nové protiletadlové systémy

„Modernizace zajistí armádě kvalitní dělostřeleckou techniku odpovídající standardům NATO, navíc s několikanásobně nižšími náklady oproti pořízení nových systémů,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Smlouva by mohla být podepsána v září.

V průběhu tří let projde modernizací celkem 33 houfnic umístěných na podvozku nákladního automobilu Tatra 815, které jsou ve výzbroji 13. dělostřeleckého pluku Jince.

Fotografie

Součástí modernizace za 1,27 miliardy korun je například zvýšení balistické ochrany kabiny, navigační zařízení, poloautomatický systém řazení, balistické počítače, topení, klimatizace a granátomety. Mimo jiné se tak má zvýšit bezpečnost osádky, dostřel munice a zrychlí se i plnění palebných úkolů.

„Na základě kvalifikovaného odborného posouzení a marketingového průzkumu, v rámci kterého byly osloveny domácí společnosti, bude veřejná zakázka zadána společnosti Tatra Trucks,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Společnost totiž vyrábí podvozkové části samotných děl a je podle ministerstva jediná na českém trhu, která je schopna provést modernizaci v požadované kvalitě podle potřeb armády. Konečnou výši zakázky má ještě posoudit znalec.

ShKH v. 77 DANA Max. dostřel: 18 km

Boj. hmotnost: 29,5 t

Max. rychlost: 80 km/h (25 km/h v terénu)

Dosah: 800 km (400 km v terénu)

Rychlost střelby: 4 rány/min

Náměr: -4° až +70°

Odměr: 45°

Obsluha: 5 Zdroj: AČR



První zmodernizovanou houfnici by měli vojáci dostat už příští rok, poslední pak v listopadu 2020.

Samohybná kanónová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 DANA byla vyvinuta v sedmdesátých letech minulého století. V dnešních ohledech proto už značně zastarává nejen krátkým dostřelem, ale také systémem řízení palby nebo ráží, která není kompatibilní s municí NATO.



Alianční dělostřelecké systémy používají ráži 155 milimetrů, kdežto DANA má ráži 152 milimetrů. Pro rozhodnutí houfnice zmodernizovat nakonec hovořil i fakt, že armáda má do nich ve svých skladech nevystřílenou munici za více jak 3,5 miliardy korun.

O přezbrojení dělostřelectva vedení obrany diskutuje několik let. Počítá s tím i koncepce výstavby armády do roku 2025. Původní úvahy přitom směřovaly k tomu, že by armáda houfnice DANA zcela vyřadila a nakoupila 50 nových děl podle aliančních standardů.

Ukázalo se však, že by pořízení stálo až 10 miliard korun. A k tomu by musela armáda odepsat i miliardy v munici ve skladech. Nákupu nových moderních děl se ale ministerstvo obrany nezříká. V příštích letech chce jich chce pořídit 17. Vítěz soutěže na jejich dodávku by mohl být podle ministerstva znám na jaře roku 2020.

Modernější výzbroj pro raketový pluk

Vláda kromě modernizace houfnic schválila také nákup nové generace přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70NG. V příštích třech letech pořídí od společnosti SAAB Dynamics celkem 16 kusů odpalovacích zařízení přenosného kompletu, včetně náhradních dílů a simulátoru.

„Zařízení je určeno pro protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích. Nahradí morálně i technicky zastaralý sovětský systém S-10M, zároveň doplní již používaný, o generaci starší komplet RBS-70,“ konstatoval ministr Stropnický.

Jde o základní zbraňový prvek pozemní protivzdušné obrany v kategorii krátkého dosahu. Je určen k ničení letounů nebo střel s plochou dráhou letu, klouzavých pum a muničních kontejnerů na vzdálenost 5 až 10 kilometrů. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,1 miliardy korun.