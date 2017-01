Vojáci letos dostanou stovku tatrovek, první sérii převzal Stropnický

Zakázka podle mluvčího ministerstva obrany Petra Medka navazuje na velkou dodávku tatrovek T-810 z let 2008 a 2009, kdy vojsko dostalo 588 vozidel v různých modifikacích.

Nynějších 26 tatrovek T-810 jsou valníky se zvedacím čelem. Vyjdou na 150 milionů korun a používat je budou vojáci z řady útvarů a zařízení. Největší počet, sedm, převezme 143. zásobovací prapor v Lipníku nad Bečvou.

Vojáky ještě podle Petra Medka letos čeká převzetí 40 středních a těžkých nákladních automobilů a nakladačů kontejnerů T-815 v hodnotě 280 milionů korun, a to do konce dubna. A potom 41 vozidel T-815 určených pro přepravu 120mm minometů s termínem dodání do konce května.

Nová vozidla jsou součástí rozšíření výzbroje, které vláda schválila na podzim 2015 (psali jsme o tom zde). Kromě vozidel armáda pořizuje nové pušky a pistole a modernizuje například systémy pro radioelektronický boj a průzkum.

Centrum zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově spadá pod podpůrné síly armády, konkrétně pod vojenské logistiky. Prochází jím velké množství materiálu, který vojáci přebírají a provozují.

Tatra je synonymem pro česká armádní nákladní vozidla. Na podvozcích T-815 provozuje armáda celkem 650 čtyřkolových, šestikolových a osmikolových valníků a 1 350 speciálních vozidel - pro přepravu kontejnerů, jeřáby či tahače přívěsů. Tatrovek T-810 provozují vojáci 600 určených k přepravě lidí a materiálu, dále 70 se zvedacím čelem či nakladačů kontejnerů.

Jen několik set kusů speciální techniky českých vojáků má jiné než tatrovácké podvozky.