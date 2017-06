Slovinsko vyhrálo arbitráž, získá přístup k moři. Chorvati však trucují

Nešťastná poloha Každý stát může prohlásit pobřežní vody do vzdálenosti 360 kilometrů za svou výlučnou ekonomickou zónu, přičemž za její hranici se obyčejně stanoví střední linie - čili spojnice bodů vzdálených stejně od pobřeží všech sousedících zemí. Jakmile tak však učiní Chorvatsko a Itálie současně - a obě země to mají již dlouho v plánu - pro Slovinsko na Jadranu prostě nezbude místo. V červenci 2001 se po letech sporů podařilo dosáhnout oboustranného kompromisu. Ten přidělil 80 procent vod Piranského zálivu Slovinsku a zbytek Chorvatsku, které si tak zachovalo kontinuální mořskou hranici s Itálií. Lublaň za to získala úzký koridor do mezinárodních vod. Chorvatský parlament však následně odmítl dohodu ratifikovat a tamní rybáři začali bránit slovinským kolegům v přístupu na moře.