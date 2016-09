Antihumánní, barbarský, globální ohrožení, kritizovala Samková islám

12:34 , aktualizováno 12:34

Advokátka Klára Samková se ostře pustila do islámu při křtu své knihy Proč islám nesmí do Česka. „Tahleta ideologie, protože já islám odmítám nazývat náboženstvím, tyje z výdobytků euroamerické civilizace. Kdyby se z ní sundalo to všechno, tak jí opravdu zbudou velbloudi a ručně tkané koberce,“ tvrdila právnička.