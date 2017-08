Pod ledem Antarktidy dřímají desítky vulkánů. Sahají až do čtyř kilometrů

Výskyt vulkánů v Antarktidě není zcela neprobádaným jevem. Práci vědců zde však komplikuje tlustý ledový a sněhový příkrov. Přímé zkoumání geologického složení antarktického podloží je takřka nemožné, uvádí server The Verge.

Tým výzkumníků z katedry geologie Univerzity v Edinburghu proto ke zkoumání využil podrobné letecké snímkování, kterým vznikl digitální model antarktického terénu Bedmap 2 DEM (kompletní výstupy z mapování najdete v angličtině zde). Skotští vědci v tomto modelu hledali známky vulkanických struktur. Stanovili si celou řadu kritérií, například poměr šířky a výšky struktury i minimální výšku sto metrů. Útvary pak zkoumali ze všech stran, aby mohli přesně stanovit jejich předpokládaný tvar.

Mapa rozložení vulkánů ve zkoumané oblasti.

Zaměřili se na oblast západní Antarktidy, kde objevili 178 kuželovitých útvarů, 138 z nich odpovídalo vulkanickým kritériím. Dosahují do výšky od sta metrů až po 3850 metrů, uvádí The Guardian. Kuželovité základny mají od tří do 64 kilometrů. Na 91 z nich dosud nebylo zdokumentováno. Ve zkoumané oblasti připadá jeden vulkán na dvanáct tisíc čtverečných kilometrů, což ji řadí po bok nejznámějších vulkanických regionů na světě.

Základ pro další bádání

Výsledky studie mohou být podle vědeckých serverů důležité pro hlubší pochopení geologie antarktického regionu i jeho ledového příkrovu (celou studii najdete zde). Autoři dokumentu uvádí, že v současnosti nejsou schopni stanovit, zda je některý z nově objevených vulkánů aktivní. Na jejich práci však v budoucnu mohou navázat další badatelé.

Ve své práci vysvětlují, že nový objev pravděpodobně nemá nic společného s ústupem ledové pokrývky na povrchu. Věří však, že vulkanická činnost může k rychlejšímu odtávání ledu přispět v budoucnosti. Opírají se o poznatky badatelů z Islandu. Odtávání ledovců navíc může ještě podpořit činnost vulkánů. Tento mechanismus vědci zaznamenali rovněž v zemi ohně a ledu.

Antarktida v posledních měsících zažila i jiné velké změny. V polovině července se od ní odlomila gigantická kra o rozloze 5 800 kilometrů čtverečných. Kra se odlomila od šelfového ledovce Larsen C, který má tloušťku asi 350 metrů a nachází se v západní Antarktidě. Vědci u něj sledovali nepříznivý vývoj po mnoho let (více zde).

Podívejte se na přehled vulkánů na Antarktidě: