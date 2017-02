ANO zvolí nové vedení. Jak uspěje Stropnický, může ovlivnit volbu na Hrad

Právě Stropnického a také eurokomisařku Věru Jourovou předseda Babiš už před časem jmenoval jako možné kandidáty na Hrad, zároveň však nechal otevřenou i možnost podpory současné hlavy státu, prezidenta Miloše Zemana.

Ten svým vystupováním dával často najevo, že má na rozdíl od premiéra Bohuslava Sobotky pochopení pro Babišovy ambice stát se po podzimních volbách premiérem. Vetoval zákon o střetu zájmů, který členům vlády zakazuje vlastnit média a firmy ucházející se o veřejné zakázky. A když to nestačilo, podal ještě dřív než ANO na „lex Babiš“ ústavní stížnost (více zde).

Stropnického zajímá, jak silný bude mít mandát

Ani to však nemusí stačit. Stropnický již dříve poznamenal, že by ANO mělo mít vlastního prezidentského kandidáta. „Já se za to přimlouvám. To neznamená nutně moji osobu,“ prohlásil v lednu během vystoupení v České televizi (psali jsme zde).

Nyní, před volbou nového vedení ANO, o sobě dal znovu vědět. „Když dostanu silný mandát na místopředsedu, tak to znamená, že v hnutí mám nějakou váhu. Když prolezu s odřenýma ušima, tak fajn. Nepůjdu se zastřelit, ale řeknu si, že to není úplně nejlepší předpoklad, abych usiloval o něco dalšího,“ řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. O případné kandidatuře na Hrad se chce rozhodnout do konce června, bude-li mít i Babišovu podporu.

O post prvního místopředsedy ANO se na sjezdu utkají šéf poslanců hnutí Jaroslav Faltýnek, brněnský primátor Petr Vokřál a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Ta si na podzim dokázala vyjednat krajskou koalici, jíž sama stanula v čele, přestože Babiš se tehdy nebránil tomu, aby se hejtmanem stal spíše zástupce hnutí STAN Vít Rakušan (více zde). V tomto souboji je favoritem Faltýnek, dlouholetý blízký spolupracovník Babiše, který dostal dvanáct krajských nominací.

Pozice řadových místopředsedů ANO teď zastávají Jermanová, Vokřál a poslanec Jan Volný. Nominace na místopředsedy získali také ministr životního prostředí Richard Brabec, Stropnický a Volný. A třeba na Vysočině nominovali na místopředsedkyni karlovarskou hejtmanku, šéfku Asociace krajů a bývalou náměstkyni ministra vnitra Janu Vildumetzovou. V Jihočeském kraji pak získala nominaci na místopředsedkyni Radka Maxová.

Čeká se, že ANO poví, s čím chce na podzim vyhrát volby

Sněm bude ostře sledován i proto, že je ANO vzhledem k dosavadním volebním výsledkům i průzkumům favoritem podzimních voleb. Na sjezdu by tak mělo zaznít, s čím se hnutí chystá jít do voleb a co by případně dělalo jinak než v současné koaliční vládě s ČSSD a lidovci.

Na sněmu dále vystoupí jako zahraniční host Guy Verhofstadt, předseda frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE) v Evropském parlamentu, jejímž členem je i hnutí ANO.