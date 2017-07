Návrat Grossova lobbisty. Pomáhá ANO a získal miliony od státních firem

Miroslav Forman

Už je to více než 25 let, co se Miroslav Forman (na snímku) jako poradce uchytil u tehdejšího ministra vnitra a pozdějšího premiéra Stanislava Grosse. Vybudoval si pověst lobbisty, přes něhož ke Grossovi vede cesta. O Formanově vlivu se mluvilo především v případech společností Sokolovská uhelná a Český Telecom. V roce 2004 vyšlo najevo, že obě tyto společnosti pomáhají sponzorovat jednu z Formanových velkých zálib, automobilové závody.