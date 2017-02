Jsou jako politici, nebo makají? Poslancům ANO se lenost může vymstít

Mezi dvěma stovkami členů dolní komory parlamentu se najdou i tací, kteří za tři a půl roku před zbytkem svých kolegů promluvili pouze dvakrát. Vyplývá to z přehledu aktivity všech poslanců, který si MF DNES připravila.

Inspirací se jí stal plán hnutí ANO, které si své kandidátky plánuje sestavit klasickým firemním způsobem. „Máme na to tabulky. Do práce by se chodit mělo,“ řekl šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

Dostupné průzkumy předpovídají hnutí ANO, že by v příští Sněmovně mohlo zasednout v ještě silnější sestavě než nyní. Přesto je řada poslanců nervózní. Tabulky zachycující jejich aktivitu totiž mohou podle zdroje z vedení hnutí připravit o místo na příštích kandidátkách až polovinu z nich.

Z dat dostupných na webu Sněmovny zahrnula MF DNES do žebříčku podíl poslanců na vzniku zákonů, četnost jejich řečnění na plénu a také účast při hlasování. Celková aktivita zákonodárců z hnutí se sloganem „nejsme jako politici, makáme“ je podle něj oproti ostatním lehce podprůměrná.

Dvě vystoupení za tři a půl roku

Co dohánět má například Karel Tureček, který k ANO přeběhl z TOP 09. Za celé volební období na plénu Sněmovny totiž promluvil jen dvakrát. Od loňska, kdy nastoupil do ANO a přišel o post místopředsedy zemědělského výboru, už dokonce vůbec. „Mluvím hlavně na výboru. Tam to podle mě má větší smysl,“ vysvětluje poslanec.

Počet vystoupení na plénu se u většiny poslanců počítá na desítky, ale takoví jako Tureček se najdou i u koaliční ČSSD. Pouze dvakrát vystoupil také Lubomír Toufar. „Když vidím, jak se tam kecají nesmysly, tak k tomu nehodlám přispívat,“ říká s tím, že se snaží alespoň ve výborech.

Toufar se však o své místo tolik bát nemusí. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák přiznal, že ČSSD sleduje pouze účast na hlasování, která v případě Toufara dosahuje 94 procent.

„Hlasování je hlavní prací poslance. Pokud má někdo malou účast, je třeba se ptát proč,“ uvedl Sklenák. Navíc u sociálních demokratů bude mít tabulka minimální vliv – poputuje jen pro informaci do krajů, kde by si kandidátky měli sestavovat sami.