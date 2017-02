Ústavní stížnost na lex Babiš podávají spolu s ANO i tři poslanci Úsvitu

„Je to nepřiměřený zásah do vlastnického práva,“ uvedl místopředseda Sněmovny Radek Vondráček z Babišova hnutí ANO.

Zákon zakazuje členům vlády, aby se firmy, v nichž mají nejméně čtvrtinový podíl, ucházely o veřejné zakázky, dotace či investiční nabídky a zakazuje členům vlády také provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. To dopadlo právě na Babiše, který svůj majetek převedl do dvou svěřenských fondů. Prostřednictvím Agrofertu byl do té doby Babiš vlastníkem mediálního domu MAFRA, pod nějž patří deníky MF DNES, Lidové noviny, Metro i server iDNES.cz.

Ústavní stížnost už podal prezident Miloš Zeman. Pro stížnost poslanců je třeba nejméně čtyřicet podpisů poslanců. Babišův podpis na stížnosti není, zato své podpisy přidali Jiří Štětina, Olga Havlová a Karel Augustin Andrle Sylor z klubu Úsvitu.

„Situace v parlamentu mi připomíná scény z filmu Kladivo na čarodějnice. Jenže tyto příběhy se udály v dávné historii. Neočekával jsem, že podobnou fanatickou diskriminaci zažijeme v 21. století,“ uvedl Vondráček.