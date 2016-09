První tři dny nemoci budou dál „zadarmo“. Pomoc ČSSD komunistům nestačila

Ve vládní koalici dlouhodobě návrat k proplácení prvních tří dnů nemoci prosazuje sociální demokracie, ale nepodařilo se jí k tomu přesvědčit i své koaliční partnery, kteří to podmínili souhlasem zaměstnavatelů. Ti jsou ale proti.

„Nebudeme lidi nutit, aby v době nemoci chodili do práce a roznášeli nemoci,“ hájila návrh komunistka Soňa Marková. „Nikdo neseká doma louku, pokud je nemocný,“ řekla Jana Hnyková z Úsvitu. Nemyslí si, že by si lidé brali nemocenskou proto, aby ji zneužívali.

„Nemůžeme s tím souhlasit,“ oponoval předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. To, že první tři dny nemoci lidé doma stonají „zadarmo“, prosadila předchozí pravicová vláda.

Sociální demokraté se nyní v koalici snaží získat podporu alespoň pro takzvané „sick days“, což by znamenalo, že by si zaměstnanec několik dnů v roce mohl vzít bez udání konkrétního důvodu volno právě kvůli tomu, aby se dal zdravotně do pořádku. Některé firmy už nyní tuto možnost zaměstnancům dávají jako benefit, i bez zákona.