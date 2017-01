Faltýnek opustil Agrofert. Babiš se k tomu chystá, ale „kalhotky“ si nechá

„Polovina mojí profesní kariéry je spojená s Andrejem Babišem, v momentě, kdy už nebude akcionářem, mi přijde logické z Agrofertu odejít a věnovat se s ním naplno politice,“ potvrdil pro Lidovky.cz Faltýnek, který je prvním místopředsedou ANO a vede poslanecký klub hnutí.

Podle Lidovek.cz opustil Faltýnek představenstvo Agrofertu ke konci loňského roku. Podle záznamu ve veřejném rejstříku byl přitom jako člen představenstva opakovaně potvrzen loni 20. prosince. Jeho členem byl od roku 2007.

Ke stejnému kroku se v nejbližších dnech chystá i sám Babiš. „Až to bude připraveno, půjdu k notáři a podepíšu pár papírů,“ uvedl stávající majitel Agrofertu. „Už zase vidím, jak budou říkat, co jsem udělal špatně. Nejlepší řešení by bylo, abych dal demisi, ale takovou radost jim asi neudělám. Ne asi, ale určitě,“ řekl.

Dodal, že k notáři novináře nevezme. „Už jsem se svlékl donaha, ale ty kalhotky bych si nechal.“

Převod do svěřenského fondu

Babiš se holdingu vzdává kvůli zákonu o střetu zájmů, podle něhož od 9. února nebudou mít firmy vlastněné členy vlády šanci ucházet se o státní dotace (psali jsme zde). Holding hodlá převést do svěřenského fondu (více zde).

Podle zákona nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš nyní vlastní skupinu Agrofert stoprocentně.

Součástí zákona je i ustanovení, které zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Tato část zákona se však bude vztahovat až na kabinet, který vznikne po podzimních volbách do Sněmovny. Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér vlastní i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Babiš zákon o střetu zájmů považuje za protiústavní. Poslanci ANO se podle něj kvůli zákonu obrátí na Ústavní soud, pokud totéž neudělá prezident Miloš Zeman. Ten takový krok oznámil už dříve pro případ, že Sněmovna přehlasuje jeho veto. Dolní komora parlamentu to udělala v polovině ledna.