ANKETA: Je popularita Zemana a Babiše v ohrožení? Odborníci se neshodnou

Na možné následky krize koaliční vlády odpovídali v anketě iDNES.cz politologové a sociolog.

Je možné, že někomu současná politická krize pomůže a vyjde z ní jako vítěz? Jak vládní krize ovlivní pozici prezidenta Miloše Zemana?

Zdeněk Zbořil politolog

Ze současné krize nikdo jako vítěz vyjít nemůže. Naopak se systém politických stran bude dále rozpadat.

Podaří se ale nejspíš snížit popularitu Andreje Babiše. Voliči, kteří od něj odpadnou, ale nebudou volit tradiční politické strany. Je možné, že tato situace pomůže ODS dostat se ve volebních preferencích výš, ale ČSSD a TOP 09 na ní, dle mého názoru, určitě nevydělají.

Krize může ovlivnit i volbu prezidenta. Pokud Miloš Zeman ztratí svou popularitu, o které se dosud nepochybovalo, může nastat efekt Kiska. Situace, kdy se najde neznámý kandidát, u kterého nebude jasné, odkud je a co chce, udělá krátkou tříměsíční kampaň a získá v přímé volbě nadpoloviční většinu.

Rudolf Kučera politolog

Zda někdo ze současné krize vyjde jako vítěz, se nedá říci, dokud se neprovedou průzkumy veřejného mínění. Až proběhnou, bude možné udělat nějakou analýzu. Předem daný vítěz ale rozhodně není.

Ať už se v poslední době stalo kolem prezidenta Zemana a ministra financí Babiše cokoliv, jejich popularitu to v průzkumech neovlivní. Názory na ně zůstávají záhadným způsobem stále stejné. Vysvětluji si to tak, že běžný člověk průběhu těchto událostí nerozumí. Spíše ho to otravuje a obtěžuje. To platí vyjma malé skupinky lidí, která má svůj názor.

Nikdo proto zatím nemůže zodpovědět, jak situace ovlivní voliče u podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Jisté ale je, že čím déle se celá krize bude protahovat, tím bude její řešení komplikovanější.

Daniel Prokop sociolog

Předtím, než vypukla vládní krize, bylo rozhodnuto o tom, koho volit asi 40 - 50 % voličů, zbylí nevěděli, nebo se rozhodovali mezi dvěma stranami. Současné dění může mít na tento fakt velký vliv. Minulé vládní krize vedly k velkým propadům důvěry, často zapříčinily i dílčí propad důvěry v prezidenta, pokud se v krizi angažoval a prodlužoval ji. Současná krize tedy může kvůli jeho angažovanosti ovlivnit i pozici Miloše Zemana. V minulosti se však ukázalo, že pokud mu důvěra klesla, což se stalo v minulosti čtyřikrát, trval pokles pouze tři měsíce. Pokud se krize nepotáhne až do voleb, tak nemusí mít dlouhodobý vliv.

Nyní se dá těžko odhadnout, jaký vliv budou mít tyto události u podzimních voleb. Dá se ale očekávat, že preference ovlivní a to dost výrazně. Někteří analytici usuzují, že se nemůžou dotknout popularity Andreje Babiše, protože se ho nedotkly kauzy okolo Čapího hnízda a korunových dluhopisů. Nicméně u těchto kauz spousta lidí nevěděla, o co v nich přesně šlo. Kauza s odposlechy a vládní krize jsou mnohem viditelnější a mohou mít mnohem větší důsledky.