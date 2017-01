Němci věděli o Amriho stycích s džihádisty, udali ho uprchlíci

Amriho spolubydlící nahlásili jeho možné kontakty s Islámským státem cizineckému úřadu v okresu Kleve. Ten pak hned informaci předal bezpečnostním orgánům v Severním Porýní-Vestfálsku. Loni 17. února přidaly německé úřady 24letého Amriho na seznam nebezpečných osob.

Upozornění na něj dostaly od marocké tajné služby, která vyhodnotila obsah jeho mobilu. Tehdy se ukázalo, že se Tunisan spojil se členy Islámského státu a nabízel se zřejmě jako sebevražedný atentátník. Na islamistickém webu také hledal návod na výrobu bomb, napsal web listu Süddeutsche Zeitung.

Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda si pistoli použitou při útoku na řidiče kamionu neopatřil Amri ve Švýcarsku, kde podle informací televize ZDF patrně vícekrát pobýval. Švýcarské spolkové státní zastupitelství již v souvislosti s útokem v Berlíně zahájilo trestní řízení proti neznámému pachateli.

V roce 2012 přišel Amri z Tuniska do Itálie a v červenci 2015 přicestoval do Německa, kde požádal o azyl. Německé úřady žádost loni v červnu zamítly. V červenci byl Amri umístěn do vyhošťovací vazby v Ravensburgu. Vzhledem k chybějícím dokladům se ho ale nepodařilo vyhostit zpět do vlasti a německé úřady mu do vyřešení situace umožnily v Německu zůstat.

Po prosincovém útoku v Berlíně vyhlásili Němci po Amrim celoevropské pátrání a atentátníka nakonec 23. prosince při přestřelce u Milána zabili italští policisté.